Tizenhat csibét melenget infralámpa alatt Bellai Veronika zselickisfaludi házában. Egy héttel ezelőtt keltek ki egy nemrégiben beszerzett keltetőgép segítségével. Saját tyúkjai tojásából saját csibéket szeretne nevelni. – Eddig minden évben megvásároltam a csibéket – mondta. – Három évvel ezelőtt még 450, két éve 750, az idén már 1250 forintba kerülnek. Egy litván gyártmányú keltetőgépet vásároltam, amelyben egyszerre 42 tojás is keltethető. Úgy számoltam, hogy három keltetés után már visszajön az ára – mondta Bellai Veronika, miközben egy csibét kivett, hogy megmutassa nekünk.

– A gépet már az első használat alatt kitapasztaltam. Az már biztos, hogy legközelebb a kútból húzok vizet, mert a csapvíz egy egész délutánra munkát adott, mire megtisztítottam a vízkőtől és a lerakódott rozsdától a gépet. Ez a lerakódás a tojáshéjra is ráül, ezért nehezebben ütik fel a csibék. A tojás pórusait is eltömíti, a bennük lévő csibék légzését is nehezíti. Arra is rájöttem, hogy a kikelt csibéket nem szabad egyesével kivenni, mert ahányszor kinyitom, annyiszor a pára kicsapódik – mondta Bellai Veronika, aki a harmincöt tojásból elsőre tizenhatot tudott kikeltetni a géppel.

Fotó: Muzslay Péter



– Amikor nekiláttam, azt tűztem ki célul, hogy a végére legyen élő csibe a keltetőben. Büszke vagyok rá, hogy sikerült – mutatott végig a csibéken. Születésükhöz a saját tyúkjaitól gyűjtött tojást.

– Nem szeretném árusítani őket, de a szomszédoknak szívesen keltetek néhányat a gép üzemeltetésének költségén – tette hozzá. Veronika úgy tudja, rajta kívül csupán öten tartanak baromfit a településen.

Folyamatosan szeretne keltetni, hogy mindig legyen friss hús a család asztalán, amelyhez házi tésztát is készít saját tyúkjai tojásából. A most kikelt csibéi két hónap múlva már rántani valók lesznek.

– Az önellátás szintjét nem szeretném túllépni – mondta a gazdaasszony, aki hamarosan szeretne kacsatojással is próbálkozni az új keltetőben, ám a kotlósösztönöket mutató tyúkanyóknak is adna lehetőséget. Veronika szerint ha azt a tudást követnénk, amely szerint száz évvel ezelőtt dédszüleink éltek, egyszerűen menne a keltetés is.

Komposztálásban segítenek a kikelt csibék Töröcskén

A komposztálásban nyújtott segítségükért tart tyúkokat csaknem egy éve Zicska Szilárd. – Nekem nem a hús lényeges, inkább tojást fogyasztok – mondta. – A gyümölcsösömben és a legelőn viszont nagy hasznát veszem a baromfinak a mobil tyúkólban, amit oda helyezek ki, ahová csak szeretnék. A kártevőket irtják és a komposztálásban segítenek – tette hozzá a töröcskei gazda, aki az előkelő kinézetű sussex és az erdélyi kopasznyakú mellett fogolyszínű magyar baromfit is tart. Valamennyi fajtából keltetett idén. A csibék április 15-én bújtak ki a tojásból, csaknem százan.

Fotó: Muzslay Péter

– Csupán egy-két tojás volt terméketlen, sikerként éltem meg, hogy az első keltetés jól végződött – mondta. – Már az nagy élmény volt, amikor a tojásokból hallatszott a csipogásuk. Azok a csibék, amelyeket kotlós költ ki, sokkal életre valóbbak, mint a keltetőgépes társaik – osztotta meg tapasztalatait Zicska Szilárd, aki úgy számolta, nála másfél-két keltetés után hozza be az árát a gép. Úgy számol, hogy a sussexből ötvenet tartana a kifutóban, további harmincat a gyümölcsösben a mobil tyúkólban a magyar fajtákból. Azt tervezi, hogy tavasszal még egy százas „csomagot” indítana, ám azt már nem saját részre, hanem ajándékba, vagy eladásra.