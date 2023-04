Újabb mérföldkőhöz érkezett Kántor Sándor, hiszen csapatával, az olasz élvonalban szereplő Savino Del Bene Volley Scandiccivel megnyerte a CEV-kupát. A fináléban a román CS Volei Alba Blaj együttesével csaptak össze, s előbb idegenben 3–1-re, majd hazai pályán 3–0-ra nyertek. Kántor Sándor több esztendeje már Olaszországban él és dolgozik, sokáig utánpótláscsapatokat irányított, ám jött egy felkérés, melyre hosszas latolgatás után végül rábólintott, s mint utóbb kiderült, remek döntést hozott.



– Az addig eredményekkel nem igazán rendelkező római Volleyró Casal de’ Pazzi egyesületénél sorozatban nyertük az utánpótlás bajnoki aranyérmeket az U18-as és Serie B1-es csapataimmal 2013 és 2018 között, már akkor felfigyelt rám a Firenze mellett található A1-es (olasz élvonalbeli klub – a szerk.) Savino Del Bene Volley Scandicci szakmai vezetése, és folyamatosan próbáltak magukhoz csábítani – elevenítette fel Kántor Sándor. – Öt év római aranyeső és két év magyarországi kitérő, valamint több külföldi ajánlat mérlegelése után végül 2021-ben döntöttem mellettük, amikor ismét megkerestek, hogy legyek az egyesület edzője. Nagy megtiszteltetés ez, hiszen az olasz női bajnokságban én vagyok az egyetlen külföldi szakember. Amikor megkérdezték, mi a célom, közöltem: kupát nyerni! Az egyesület ugyanis addig soha nem nyert még bajnokságot, olasz- vagy Európa-kupát. A szavamat tartottam, rögtön az első évben megnyertük a Challange-kupát, a bajnokságban pedig a legjobb négyben végeztünk, ami az akkori kitűzött célunk volt.



Ahogy mondani szokták evés közben jön meg az étvágy, s ezúttal is így volt.

– Az idei szezonra magasabbra tettük a lécet: A CEV-kupában egyértelműen a döntőbe jutás volt a cél – hangsúlyozta a kaposvári röplabdalegenda. – A játékoskeret összeállítása is ehhez igazodott. Sikerült leigazolni a kínai válogatott legjobb játékosát Zhu Thinge-t, illetve év közben válogatott csapattársát, a feladó Yao Di-t is. Nálunk játszik az olasz válogatott Pietrini, akinek öt évig voltam edzője a Volleyrónál, az amerikai válogatott Washington és a jövő nagy ígérete, a CEV-kupa döntő MVP-je, a 2003-as születésű Ekaterina Antropova is. A cserék is olyan játékosok, akik a tavalyi bajnokságban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, így több felállásban tudunk játszani, ami a feszített tempó miatt szükséges is. Ilyen kvalitású játékosokkal nap mint nap együtt dolgozni kihívás és nagy megtiszteltetés is egyben.





Most már ki lehetett jelenteni, játékosként és edzőként is felért a csúcsra.



– Csak keveseknek adatik meg ez, nagyon büszke vagyok rá – emelte ki Kántor Sándor. – Játékosként, amikor Európa-kupa győzelmet arattunk a Cuneo csapatával 2001-ben, akkor már titkos álmom volt, hogy a karrierem befejeztével edzőként is európai serleget emelhessek a magasba. Röplabdázóként a legjobb teljesítményhez vezető utat megismertem, így edzőként már könnyebb dolgom van és tudom, hogyan tudjuk oda eljuttatni a játékosokat. Hihetetlen érzés közel négyezer ember előtt nyerni, hatalmas stáb dolgozik a csapat körül, mindannyiunk sikere ez, mindenki egységesen egy cél felé húz. Rengetek utazás, kemény meccsek, sok-sok edzés, lemondások, kemény munka van a siker mögött. A döntő után küldözgettük a távol élő gyerekeinknek a videókat, fotókat, együtt könnyeztünk velük a boldogságtól.

De még nem ért véget a szezon, hiszen az olasz A1-es pontvadászatban is kiválóan szerepe Kántor Sándor együttese.

– Az alapszakaszban a második helyen végeztünk, már ez is történelmi sikernek számít a klubnál, ráadásul soha ennyi pontot és győzelmet nem szerzett a csapat egy szezonban – tette hozzá Kántor Sándor. – Ez is a céljaink szerint alakult, mivel jövőre a Bajnokok Ligájában szeretnénk indulni. Hétvégén kezdődik a play-off, a Bergamo csapatát fogadjuk, úgyhogy nem volt időnk az ünneplésre, pénteken már ismét az edzőteremben voltunk...