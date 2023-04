Legfontosabb érték az ember! Kettőzött hangerővel halljuk ezt manapság, miközben a felismerés legalább tripla nyugdíjaskorú. Persze érthető ez a Covid-járvány, a háború és az abból fakadó válság szorításában. A helyzet igen, de a lényeg nem változott: minden szervezet sorsa az ott dolgozó embereken múlik, akik a vezetőik céljait valósítják meg.

Ami viszont eddig csak jól hangzó szlogen volt, ma cselekvő követelmény! Az új világban le kell számolni a látványos látszatokkal, hiába tudjuk, hogy „Nem mind arany, ami fénylik”, ez nem elég. Az ember nem fő, darab, szám, probléma, hanem szuverén egyéniség. Ha pedig felületesen ítélkezünk róla, az megváltoztathatja vagy átértékelheti a hozzá fűződő kapcsolatunkat. Észre kell venni, ha sokszor azért ítélkezünk helytelenül, mert kevés információval rendelkezünk, vagy mert nem látunk a dolgok mögé.

Lehet mondani, hogy a helytelen ítéletre ott a bocsánatkérés. Valóban, ám attól nem változik meg az, ami történt, pusztán más fénybe kerül. Ilyen helyzetben a vezetőnek arra kell törekednie, hogy az igazság az illető teljes személyiségének ismeretében és a helyes megítélésben rejlik. A jó menedzsernek a jó ítélőképességre nem csupán az emberek megértéséhez van szüksége, hanem a nehéz döntések meghozatalához is. A kihívások elfogadása, de a belőle fakadó feladatok rossz értelmezése nem segíti a közösséget, végső soron a célokat. A személyes normáinknak összhangban kell lenni az elvárásainkkal. A külső-belső béke és a világ zenéjének összekapcsolása a harsogás kizárásával is megvalósulhat. Az elmélkedéshez – az eredményességhez – pedig nyugodt környezet kell.

S persze a vezetőnek minden pillanatban éreznie kell saját felelősségét is a csapatáért! Ezt a felelősséget azonban csak akkor lehet örömmel megélni, ha minden egyes ember tudja és érzi: szükség van rá. Minden csapat felelős egyénekből áll, s ha megadjuk az egyéneknek is a felelősségvállalás szabadságát, olyan energiákat szabadítunk fel, amelyek egyébként rejtve maradnának. A kellő információ egyben perspektívát is nyújt, ami nélkül nincs biztonság, így siker sincs. Nem lehet, s nem is kell mindenki helyett gondolkodni, mert az alkotó gondolkodás tanulható, ami egyéni felelősséggel párosul. Ha így nem megy, akkor pedig más út kell és a reménykedés: „Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet.” János 7,24