Varga Péter, a Hajléktalanokért Közalapítvány igazgatója azt mondta, eddig négyezer adag ételt tudtak biztosítani hétköznapokon – ami évi egymillió adagot jelent összesen több tízezer embernek –, az újraindulásról pedig csak annyit tud, hogy a Belügyminisztérium és az uniós források felhasználását felügyelő hazai hatóság is „intenzíven dolgozik” azért, hogy a program elérhető legyen a következő években is.

Az új közbeszerzési eljárás lefolytatásáig azonban akár több hónapos szünet is beállhat az ellátásban, de ezalatt sem állhat le a fedél nélküliek étkeztetése. Kaposváron is a programot működtető Hajléktalanokért Közalapítvánnyal álltak kapcsolatban, de a pályázati forrás elfogyott, felelte érdeklődésünkre Nagy Bernadett, a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ intézményvezetője.

Felkészültek arra, hogy a megszokott forrásból érkező ételadagokat pótolják. Eddig napi 70 adag előrecsomagolt, melegíthető étel érkezett Budapestről, ez kiváltotta az egyszeri étkezést, az ebédet, sőt délután a 17 órai osztásra is jutott belőle azoknak, akik délben nem voltak az épületben. Ezen kívül eddig is besegített a Szent Imre Örökség és Ifjúsági Szociális Alapítvány, az ő somogysárdi konyhájukból napi 50 adag meleg étel érkezett a Kaposvári Karitászhoz, és ezt is megkapták a fedél nélkül élők.

Megegyeztek, hogy addig, amíg újraindul az ételszállítás, a Szent Imre alapítvány az eddigi 50 helyett 90 adag ételt biztosít. Ez lefedi a napi étkezést, különösen úgy, hogy az Élelmiszerbank Egyesület és az Országos Vöröskereszt élelmiszermentő programja is szállítja a hajléktalanszállóra a szavatossági idő lejárata előtt megkapott élelmiszereket a nagyáruházakból, esetenként pékárut, zöldséget és gyümölcsöt, húst. A népkonyha is működik a szállón, ez plusz 10–15 adag meleg ételt jelent, melyet a Szakácstündér Kft.-től kapnak.

Lapunknak elmondták: bíznak abban, hogy májustól folytatódhat az országos hajléktalan-étkeztetési program, de ezalatt is ugyanolyan ellátást nyújtanak, értékelte. Még április végéig tart a krízisidőszak a kaposvári szállón, legutóbb 78-an aludtak a 71 férőhelyes éjjeli menedékhelyen. A korábbi években azt tapasztalták, hogy áprilisban már csökkent a szállóra érkezők száma, az idén azonban mostanában is heti 5-6 új rászorulóval találkoznak.



Fotó: Lang Róbert