Két osztállyal, 84 tanulóval indult egykor a Kaposvári Általános Gépipari Technikumban az oktatás. Az iskola mára egy 43 osztállyal, több mint ezer tanulóval működő szakképző intézménnyé bővült.

– A szakképző iskolába összességében kétszeres a túljelentkezés, a következő tanévre 446 tanuló jelentkezett. Az 1074 diákunk közül negyvenöt a felnőttképzésben tanul, ahol egyebek mellett villanyszerelő, gépésztechnikus és sportedző végzettséget szerezhetnek – mondta Takács Szilvia igazgató. –Az intézményben hat ágazatban 12 szakágban oktatják a diákokat.

Fotók: Lang Róbert

– 2020-ban volt a szakképzésnek egy igen jelentős reformja, ennek köszönhetően azóta a tanulók ösztöndíjat kapnak – tette hozzá az igazgató. – A kilencedik évfolyamtól az ágazati alapoktatásban egy fix összegű ösztöndíj jár, a szakközépiskolai tanulók tizediktől, a technikumban tanulók pedig tizenegyedik évfolyamtól szakképzési munkaszerződéssel cégeknél, vállalatoknál is dolgozhatnak. Így azt a munkaterületet is megismerik, ahol a későbbiekben dolgozni fognak. Ezzel a lépéssel még szorosabb lett a kapcsolat a duális partnerekkel.

– 2023-ban végeznek először az új rendszerben indult szakképző iskolában a fiatalok. Többségük úgy gondolkodik, hogy annál a cégnél marad, ahol korábban a gyakorlatait folytatta – mondta Takács Szilvia. A gépészet, a gépjármű-mechatronikai- és az elektronikai technikus képzésen végzettekre Kaposváron is nagy a kereslet.

1999-ben érettségizett az első rendészeti osztály. Azóta töretlen a népszerűsége, a legnagyobb túljelentkezést ebben a szakágban tapasztalják.

– Kaposvár is rengeteget fejlődött az elmúlt hatvan évben, amelyhez az intézményből kikerült szakemberek is jelentősen hozzájárultak – mondta Pintér Rómeó alpolgármester köszöntőjében a pénteki gálaműsoron. – A gépészben továbbra is arra törekednek, hogy az úgynevezett negyedik ipari forradalom idején is kiváló szakembereket képezzenek.

A gálán nyolcan vehették át az idén alapított Eötvös Szolgálatáért díjat, amelyet az intézményben harminc évet eltöltött dolgozók kapják meg. A díjazottak névsora a következő: Kolozsiné Keresztes Éva, Demeter László, Fisli István, Forgács László, Krénusz Ernő, Németh Géza, Gábriel Péter és Wágner Miklós.

Egy-egy évtized egy-egy dalban

Nyugdíjas-találkozó, táncos flashmob, jubileumi est a duális partnerekkel, vetélkedők, fizikaverseny és diáknap is szerepelt a jubileumi év programjai között. Nagy sikere volt a hatvanórás focinak és a „Példaképek” című talkshow-nak is, amelyben ma már karrierjük csúcspontján lévő öregdiákokkal beszélgettek.

A pénteki gálán az elmúlt hatvan évet elevenítették fel egy kulturális műsor keretében. Egy-egy évtizedet egy-egy dalban vagy táncban mutatták be a közönségnek a gépészesek. A délután csúcspontja az a tánc volt, amelyet korábban a Kossuth téren is láthattak egy flashmob keretében az érdeklődők.