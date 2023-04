A támogatásból felújítják és bővítik a belvízelvezető rendszert a faluban. A beruházásra azért is szükség van, hogy a nagyobb esőzésekkor elkerüljék a villám­árvizeket, és a hirtelen lezúduló csapadék szabályozott mederben folyhasson. A korszerűsítés részeként az útárkokat beton mederlapokkal burkolják le, kicserélik a régi tégla boltíves, szűk keresztmetszetű átereszeket is. A Fő utca déli részén is dolgozik majd a kivitelező. Elbontják a rossz állapotú árokburkolatokat és újakat tesznek le, valamint a kapubejárókhoz rácsos víznyelő átereszeket építenek. A beruházást a kiírás szerint az év utolsó napjáig be kell majd fejezni.