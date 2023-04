A kaposvári családok körében a „legkedveltebb” sírkert a Mező utcában található Keleti temető. Az elmúlt évtizedben sokan temettették el ott hozzátartozójukat, ezért is fogytak el a szabad helyek. Puskás Béla lapunknak elmondta, a többi kaposvári temetőben nincsen probléma, mindenhol tudnak értékesíteni szabad területeket. A temetkezési cég ügyvezető igazgatója arról is beszélt, a Hősök temetője felső részénél kialakították a Déli temetőt, ahol már temetési szertartásokat is tartottak. Nem messze onnan egy 50 hektáros terület is ki van jelölve sírkertnek. Ezért ha „betelik a többi kaposvári temető, akkor a jövőben majd ott is tudnak búcsúztatásokat végezni.

Balatonlellén nagyjából tíz évvel ezelőtt fogytak el a temetkezési helyek a belvárosi temetőben. Új sírhelyeket már nem tudnak kialakítani, csak a meglévőkbe lehet temetkezni, illetve azokba, amelyeket időközben felszámolnak. Kenéz István, a település polgármestere megkeresésünkre elmondta, a külvárosban, az ipartelepnél alakítottak ki egy másik sírkertet már 25 évvel ezelőtt. A helyiek akkoriban nehezen akarták elfogadni, hogy ott temessék el hozzátartozójukat, mostanra viszont már „megbékéltek” azzal a temetővel is.

A szomszédos Balatonbogláron is előrelátó volt az önkormányzat. Néhány évvel ezelőtt vásároltak meg a temető szomszédságában egy szőlőterületet. Mészáros Miklós polgármester lapunknak elmondta, a telek egy részét elerdősítik, a másik felében temetkezési helyet alakítanak ki. Ezzel vélhetően évtizedekig lesznek üres sírhelyek. Balatonföldváron két ütemben bővítették a temetői helyek számát. Holovits Huba polgármester érdeklődésünkre elmondta, több ingatlanterületet vásároltak az elmúlt években, ezért ebben az évszázadban biztosan lesznek üres sírhelyek a temetőben.

A pogányszentpéteri képviselő-testület szerdán tárgyalt arról, hogyan lehetne több temetkezési helyet kialakítani a sírkertben. Flinger Tamás polgármester lapunknak elmondta, a temetőben van egy nagyjából 300 négyzetméteres terület, ami a domboldalon található. A meredeksége miatt a helyiek nem igazán akarnak oda temetkezni, ezért hamarosan átalakítják azt a részt. Lépcsőzetes megoldással újítják meg a területet, amelyre saját forrásból nagyjából 600 ezer forintot költenek a következő hónapokban. A beruházással egyelőre tíz új helyet tudnak kialakítani.



A somogyi falvakban nőtt az urnás temetések száma

Györki Béla, a somogyjádi székhelyű Temet.hu tulajdonosa megkeresésünkre elmondta, Somogyban 25 temetőben dolgoznak rendszeresen, ebből 13-at üzemeltetnek Öreglaktól Jutáig. Kiemelte, tapasztalataik szerint a vidéki temetőkben nem okoz gondot az üres sírhely, leginkább a nagyobb városokban lehet majd ez probléma évek múlva. – A vállalkozásunk és az önkormányzatok is folyamatosan bővítik a helyeket. Jelenleg Öreglakon zajlik egy nagyobb beruházás – mondta Györki Béla. A Temet.hu tulajdonosa arról is beszélt, a falusi sírkertekben is megnőtt az urnás temetések száma, azonban még mindig sokan választják a koporsós szertartást. Györki Béla hozzátette, a szállítási és a hamvasztási költséget idén megemelték. Előbbi 15, utóbbi 10 százalékkal lett magasabb.