Az ártéri erdők állapota azonban hanyatlásnak indult, mivel mind a folyómeder, mind a talajvíz szintje egyre csökken. A környező élőhelyek vízellátása elégtelen, s ezeken a területeken a szárazodás jelei mutatkoznak.

Több helyen is helyszíni beavatkozások váltak szükségessé ahhoz, hogy megálljon a folyómeder mélyülése, és javuljon az ártéri erdők vízellátottsága. A WWF Magyarország és partnerei, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Hrvatske Vode, a horvát vízügyi kezelőszervezet, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Sefag Zrt. egy pályázat keretében működik együtt a cél elérésének érdekében.

A munkák állásáról adott tájékoztatást a vízügy szakmai lapja. A Dráva mentén több mellékág található, amelyek visszacsatolásával az ártér felszíni és felszín alatti víz­ellátása is jobb lesz. A projekt keretében a folyó heresznyei mellékágának visszacsatolása történik majd meg. Ez árvízvédelmi szempontból ugyancsak előnyös lesz.

A heresznyei mellékág alsó, mintegy 750 méteres szakasza magyar, míg a felső, mintegy 850 méteres szakasza horvát területre esik. A tervezési és kivitelezési munkák a horvát fél részéről várhatóan 9 hónapot csúsznak. Így a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál a kivitelezés még várat magára, jelenleg a tervezési folyamat zajlik, a dokumentáció engedélyezés alatt áll.

A természetvédelmi határozat megszerzése szintén most zajlik. Az engedélyek megszerzése után a kivitelező várhatóan az idei év első negyedévében fogja elvégezni a munkát.