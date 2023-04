Szakmai napra várta a vállalkozókat szerda reggel a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya. A tanácskozáson pályázati lehetőségekről is hallhattak az érdeklődők, de támogatási formákra is felhívták figyelmüket az előadó hatóságok és hivatalok képviselői. – Célunk, a GINOP és TOP Plusz támogatási formák népszerűsítése és, hogy felhívjuk a célcsoportok figyelmét ezekre a lehetőségekre, mondta Vetési Bernadett, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója. Elsősorban a foglalkoztatók számára a bértámogatások és a munkaerő megtartását célzó forrásokat vehetik igénybe, valamint a képzésekre szánt támogatásokat említette a főigazgató.

Fotó: Kovács Tibor

A hamarosan induló TOP Plusz források között is találhatóak olyan kiírások, amelyek munkáltatók számára is igénybevehetőek. – Várhatóan 79 milliárd forintos forrás áll majd rendelkezésre a TOP Plusz pályázatokra Somogyban, amelyből 3,5 milliárd csak foglalkoztatásra fordítható, mondta kérdésünkre Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke az üzleti reggelin. Hozzátette: a keret nem végleges, hiszen a kormány és Brüsszel megállapodásától is függ még. A vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte: bizakodó a tekintetben, hogy ez a keret csak magasabb lehet.

Biró Norbert bizakodó az eu-s forrásokat illetően.

Fotó: Kovács Tibor

A találkozón felhívták a munkáltatók figyelmét a szabályos foglalkoztatás fontosságára és megemlékeztek a Somogyban munkabalesetekben elhunytakról is. – Tavaly szerencsére egy ilyen eset sem volt, de idén már kettő is – tudtuk meg Vetési Bernadett főigazgatótól.

A megye kiemelt foglalkoztatóit hívták meg az eseményre.

Fotó: Kovács Tibor

A Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály vezetője Hornyák Valéria érdeklődésünkre elmondta: egyikük külföldi utazás során vesztette életét, a másik áldozat azonban Somogyban hunyt el munkavégzés közben.

Megemlékeztek a munkabalesetek somogyi áldozatairól.

Fotó: Kovács Tibor





Odafigyelés és szabálykövetés szükséges

Tavaly öt súlyos munkabaleset történt Somogyban, közülük több csonkolással, bénulással járó. A szakemberek felhívták a résztvevők figyelmét, hogy ezek mindegyike megelőzhető lett volna odafigyeléssel és az előírások betartásával. Ez igaz a foglalkoztatásra is, hiszen a hatóságok munkatársai beszámoltak a foglalkoztatás felügyelet ellenőrzéseinek eredményeiről is az üzleti reggelin. A 2022-ben elvégzett ellenőrzések 80 százaléka esetében szabálytalanságot tártak fel a revizorok. Az építőipar területén még magasabb ezek aránya, ott a vizsgálatok 90 százaléka mutatott rá hiányosságra. Általában szabálytalan foglalkoztatás, munkavállaló bejelentésének elmulasztása és kisebb kihágások miatt jártak el a felügyelet munkatársai.