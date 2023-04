Továbbra is díjmentesen lehet üzemeltetni a korábban létesített és a bejelentési kötelezettségnek eleget tevő kutakat, közölte a napokban Nagy István agrárminiszter. Az új szabályok célja, hogy megkönnyítsék a mezőgazdasági öntözési célú kutak nyilvántartásba vételét és a vízjogi engedélyezés eljárását is. A bonyolult adminisztráció helyett egy egyszerűsített adatlapon kell a bejelentést megtenni, ha a vízkivétel kizárólag talajvízből történik. Fontos kitétel, hogy a kutat karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, talaj-, illetve talajvízszennyezéssel nem érintett területen létesítsék, és annak talpmélysége az 50 métert ne haladja meg, illetve az első vízzáró réteget ne érje el. Lényeges továbbá az is, hogy a kút csak az üzemeltetője művelésében álló földterületek öntözését biztosíthatja. A miniszter kitért arra is, hogy a bejelentési kötelezettségnek szankciómentesen 2023. december 31-ig lehet eleget tenni a Nemzeti Földügyi Központnál vagy a helyi jegyzőknél. A határidőt már többször módosították.

Két éve fent van az összes szükséges dokumentáció a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal honlapján, ennek ellenére az illetékességi területükre eső tíz faluból mindössze hárman engedélyeztették eddig a kútjaikat, tudtuk meg a helyi címzetes főjegyzőtől.

– Nem foglalkoznak ezzel az emberek, talán úgy gondolják, hogy a probléma majd megoldódik magától – mondta Horváth László. – A környékbeli kistelepülésekről el lehet mondani, hogy minden lakóházhoz tartozott egy kút, ami a talajvízre épült hajdan. Ezek a kutak általában már nem használatosak, amióta vezetékes ivóvíz van mindenütt. Még 20–25 éve az állatok itatására használták, de ma már tyúkot sem nagyon tartanak faluhelyen.

Igal környékén sem nagyon mozdultak meg a helyiek a régi kutak engedélyeztetéséért. Új kutak létesítése sem jellemző, hiába a gyakori aszályos időszak. Az ásott kutak jó része mára már tönkrement, bedőlt.

– Eredetileg két évvel ezelőtt hozták meg a rendeletet, akkortájt még sokan érdeklődtek, mostanában viszont ez egyáltalán nem jellemző – mondta lapunknak Fülöp László, az Igali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője. – Ezért éppen arról beszélgettünk a kolléganőimmel, hogy plakátokon, vagy más formában felhívjuk az emberek figyelmét a teendőkre. Van még idő a határidő lejártáig, de az engedélyeztetéshez be kell csatolni a megfelelő szakvéleményt is. Az sem mellékes, hogy akár egymillió forintig terjedő bírságot kockáztat, aki mulaszt.

Elfolyik a víz

Tizenöt év alatt több millió liter gyógyhatású ásványvíz folyt el kihasználatlanul Balatonfenyves határában. 1964-ben olajat kerestek ezen a területen és a fúrás nyomán ásványvíz tört a felszínre. A csövön azóta változatlan szintmagassággal és megállás nélkül folyik el a 29 fokos, minősített, kénes illatú ásványvíz. A terület egykori tulajdonosa 2005-ben meghalt, s azóta sem történt semmi a víz hasznosításával kapcsolatban.