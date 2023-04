A belső égésű motorok esetében a viszonylag sűrű benzinkúthálózat miatt mindez kevesebb problémát jelent, hiszen, ha többet is fogyaszt az autónk, könnyedén találunk töltőállomást a közelben. Egy elektromos autónál viszont már más a helyzet. Az elektromostöltő-infrastruktúra még mindig fennálló hiányosságai miatt e-autó-használóként jellemzően előre megtervezzük a töltési lehetőségeket, ám ha menet közben szembesülünk azzal, hogy a valós fogyasztás meghaladja a hivatalos mértéket, bizony kellemetlen meglepetések érhetnek. Ennek elkerülésére érdemes pontosan tisztában lenni az autónk valós hatótávjával, legalább a leggyakrabban megtett utakon és útviszonyok között. Az elektromos mobilitás élenjárójaként a LeasePlan flottakezelő saját tesztek során vizsgálja meg, hogyan teljesítenek a náluk elérhető, leggyakrabban választott villanyautók a gyakorlatban, és segítenek értelmezni is a fogyasztási adatokat. Az elektromos autózás elterjedését a hatótáv miatti aggodalom is akadályozza, azonban egy kis felkészüléssel és körültekintéssel napjainkban már egy elektromos autó is ugyanazt a kényelmet biztosítja, mint belső égésű motorral rendelkező társai. Amellett, hogy számtalan jó tanács áll rendelkezésre, amelyeket alkalmazva akár számottevő mértékben csökkenthető az e-autók fogyasztása, érdemes tesztelni a valós hatótávot a leggyakrabban tapasztalt útviszonyok között. A LeasePlan vezető flottakezelőként az autók üzemeltetésén túl szakértő tanácsokkal is ellátja ügyfeleit, ezért úgy döntött, hogy az év során többször, különböző időjárási viszonyok között teszteli a legnépszerűbb elektromos járműveket, hogy valós képet adhasson arról, hogyan aránylik egymáshoz a norma szerinti és a tényleges fogyasztás.

Egyenlő esélyekkel

Az első próbaúton egy agglomerációból ingázó gépjárműhasználó átlagos munkanapon megtett fogyasztását modellezték, extrém időjárási viszonyoktól mentesen, az átmeneti évszakoknak megfelelő 10-13 Celsius-fokban. Az út íegy 81 kilométeres autópályaszakaszt, valamint egy 31 kilométer hosszú városi szakaszt tartalmazott, így összesen 112 kilométert futottak a kísérletben szereplő gépjárművek. A részt vevő modellek a LeasePlan kínálatban jelenleg is megtalálható 11 olyan különböző teljesítményű és elérhető árú e-autók közül kerültek ki, melyek a leginkább megfelelők céges használatra. Hogy minden autó azonos feltételekkel induljon, előző nap 100 százalékra feltöltötték az akkumulátorokat, melyeknek másnapra elegendő idejük volt visszahűlni, és a szabadtéri parkolás miatt az éjszakai időjárási körülmények hatása is érvényesülhetett. Emellett mindegyik jármű téli gumikkal felszerelve, automata üzemmódra és mindvégig 22 Celsius-fokra állított fűtéssel közlekedett a teszten.

Összemért teljesítmény

Általánosságban elmondható, hogy mindegyik tesztben szereplő modellnél mutatkozott eltérés a hivatalos és a valós fogyasztási adat között, melynek átlagos mértéke 21 százalék körül mozgott, vagyis körülbelül ennyivel rövidebb távot tudtak az autók megtenni teljesen feltöltött akkumulátorral a specifikációkban látottakhoz képest. A prémium kategóriában jellemzően alacsonyabb a két adat közti különbség, a legkisebb a Mercedes-Benz EQB modellje esetében volt, mely az egyébként egyik legmagasabb hivatalos fogyasztási becsléstől csupán 4,4 százalékkal tért el a tesz végére.

Az eltéréseket tovább vizsgálva két modell is, a Tesla Model 3 Long Range és a Volkswagen e-UP több mint 4 százalékkal kedvezőbb fogyasztást mutatott a teszt során, mint a hivatalos adatok. A LeasePlan a Sprintmonitor alkalmazásban megosztott tapasztalatokkal összevetve is elemezte az eredményeket. Ebből kiderült, hogy három modell (KIA EV6 Earth e228RWD, Volvo C40 Recharge Pro és BMWiX3) kivételével mindegyik jármű teljes útra vetített fogyasztása alacsonyabb volt, mint az alkalmazás felhasználóinak fogyasztási átlaga.

Az eredmények között a LeasePlan külön rögzítette az autópályán és a városban mért fogyasztási adatokat, melyek minden esetben alacsonyabbnak mutatkoztak a sztrádán, a különbség pedig átlagosan 0,5 kW/100 km volt. A tesztautókat vezető sofőrök közös megegyezéssel a lehető legegyenletesebben haladtak az út során, a hétköznapokban azonban érdemes figyelni arra, hogy a dinamikusabb vezetési stílus és a gyakori, intenzív gyorsítások komolyan befolyásolhatják a hatótávot.