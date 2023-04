Nincs ebben semmi túlzó: a Fino-Kaposvár az idei bajnoki szezon eddigi legfontosabb fellépésére készül a hétvégén, vasárnap 19 órakor a Kaposvár Arénában. A sokak által csak előre hozott bajnoki finálénak nevezett elődöntőt – tavaly (és előtte) is az idei kupagyőztes és bajnoki címvédő Bp. Pénzügyőr SE és a Fino-Kaposvár feszült egymásnak az aranyért – a somogyiak várják előnyösebb helyzetből.

A bajnoki alapszakaszt csak az ötödik helyen zárta a Fino, míg a Pénzügyőr toronymagasan nyerte. Az új évben – köszönhetően a két januári igazolásnak, a cseh válogatott Lubos Bartuneknek és a külföldről hazatért Baróti Árpádnak – némileg átrendeződtek az erőviszonyok. Mivel az alapszakasz vége a lehető legrosszabbul alakult a számunkra, így a rájátszásban mindig idegenben kezdenek. A negyeddöntőben a Debrecen elleni csatákat simán behúzták, s nem kis meglepetésre a folytatásban is hozták az első két meccset. Legutóbb viszont hazai pályán szépítettek a fővárosiak a tartalékosan felálló Fino-Kaposvár ellen. Az nem vitás, hogy rászolgáltak a győzelemre. Csak ami történt a második játszma hajrájában – egyértelmű durva játékvezetői tévedés vagy inkább súlyos baki, amolyan ráadásként pedig piros lapok – , az sokakban tüskét hagyott.

A kaposvári negyedik sorsdöntő összecsapásra mindenki – a klub játékosai, vezetői és szurkolói – izgatottan készül. Más kaposvári egyesületek (kosarasok, pólósok és női röpisek) szurkolói csoportjai és játékosai már jelezték, hogy vasárnap este mindenképpen ott a helyük a Kaposvár Arénában. A Fino-Kaposvár alapszíne a kék. A klub kérése, hogy akik igazán szeretik a Finót és a röplabdát, azok vasárnap este kék színű ruhát vegyenek fel, így is támogatva a csapatot.

Mindenesetre az előrejelzések új nézőcsúcsot ígérnek. Bízunk benne, hogy a nézőtéri összefogásnak a pályán is meg lesz az eredménye.