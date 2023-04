– Nemcsak a menekülő családoknak, hanem a kaposváriak közösségének is elengedhetetlenül szükséges a tudat, hogy a szülők, nagyszülők biztonságban tudhassák kicsinyeiket – hangsúlyozta Dér Tamás. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy Kaposváron öt önkormányzati, három egyházi és két magánbölcsőde működik. Az intézményekben alig vannak üres helyek, ezért is épül új bölcsőde a városban. Magyarországon az első bölcsőde 1852. április 21-én kezdte meg a működését.