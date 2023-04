A kaposvári cukrásztanulókon kívül a pincérek is nagyot alakítottak, az ország egyig legrangosabb találkozóján három szakmában összesen százhúsz diák versengett a győzelemért.

– Életem első versenyén vagyok túl, s nagyon örülök az eredménynek – mondta a tizenhat éves Boszkovics Bíborka, aki ezüst­éremmel tért haza a szolnoki versenyről.

– A Rákóczi-túrós és a mangós mellett a karamell minidesszertemet is értékelte a zsűri.

Ilyen finomságokkal kápráztatták el a zsűrit a kaposvári lányok.

Fotós: Lang R.

A cukor bűvöletében című kalapformájú, marcipánnal burkolt dísztortája is szép elismerést aratott, a remekmű törtfehér, rózsaszín és mélybordó árnyalatokban pompázik. A kamaszlány szerint a felkészülés során végig figyelt, rendszeresen gyakorolt, s nemcsak az iskolában, hanem otthon is szokott sütni. Muffint, mézes krémest és francia krémest is készített. Céljairól elmondta, még egy év tanulás után érettségizni szeretne, s mindenképp a cukrászszakmában szeretne boldogulni a későbbieken. Akárcsak diáktársa, a tizenkilenc éves Horváth Regina, aki az aranyérmen kívül egy különdíjat is átvett. A tavasz ébredése elnevezésű dísztortája sokak érdeklődését keltette fel Szolnokon.

– Az újdonság, a változatosság különösen tetszik a cukrászatban. A süteményektől a tortákon és fagylalton át a pohárkrémekig rengeteg terméket készíthetünk, s a már ismert finomságokon túl, újabbakkal lehet bővíteni a kínálatot – foglalta össze, mit szeret a szakmában.

Felkészítőjük, Mihajlovits Róbert oktató, olimpiai és vb-bronzérmes mestercukrász maradéktalanul elégedett a két diáklány teljesítményével. Az ötvenöt esztendős szakember harminchárom éve foglalkozik tehetséggondozással, s úgy látja, hogy minden verseny esélyt teremt a fiataloknak, hogy jövőjüket, szakmai fejlődésüket megalapozzák.

Kárász László igazgató büszke tanulóik teljesítményére. A pincéreknél Bauer Boglárka és Baranyai Violetta bronzérmet szerzett, a sajtkoktél készítésnél különdíjat kaptak. Horváth Csaba oktató készítette fel a tanulókat.