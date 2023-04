Folyamatosan érkeztek a vendégek a Rippl-Rónai villa kertjébe szombaton ebéd után. Sokan amint beléptek a kapun, már vették is elő telefonjukat, hogy megörökítsék a különböző színekben és méretekben pompázó nárciszvirágokat. Voltak, akik pokróccal, pléddel érkeztek, hogy piknikezzenek és leüljenek a nárcisz-szigetek mellé.

Látványból idén sem volt hiány. A mintegy 18 ezer virághagyma közül már több is kifejlődött és kibontotta szirmait, hogy elkápráztassa a látogatókat. Károlyné Duics Györgyi is szívesen sétálgatott a sárga szín minden árnyalatában pompázó nárciszok között. Az amatőr festő fényképeket is készített és ihletet gyűjtött későbbi munkáihoz. A kaposvári Jezerniczky Márta is megcsodálta a sok nárciszt. Érdeklődésünkre elmondta: régebben is, ha tehette akkor kilátogatott a rendezvényre, mert nagyon szereti a virágokat. A mezőcsokonyai Sudár Zoltán családjával érkezett az eseményre. A férfi elárulta: közösen még nem jártak a villánál, ezért döntöttek úgy, hogy eljönnek és együtt járják körbe a területet.