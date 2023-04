Nem volt könnyű év, számolt be róla Hajnal Éva, Kaposvári Törvényszék elnöke. Fokozódó szakértőhiánnyal kellett megküzdeni, és a bírák munkaterheit a kiskorú gyermekek ügyeit érintő jogszabályváltozások szűk határideje növelte. Tavaly összesen 32 396 ügy érkezett a vármegyénk bíróságaira, a szabálysértési ügyek száma csökkent, de több lett a törvényszéki büntetőügyekből, ezek többsége költségvetési csalás, adócsalás. A gazdasági perek és a katonai ügyek aránya visszaesett, de a duplájára nőtt a felszámolási eljárások száma. Somogyban öt éven túl húzódó ügy csak három polgári per maradt három különböző járásbíróságon. A Kaposvári Törvényszéken az OBH támogatásával 665 millió forint értékben hajtottak végre felújítást, fejlesztéseket. Összesen 1224 távmeghallgatást tartottak.

Az igazságügyi szolgáltatások árai is emelkedtek

Két tapasztalt bíró távozott, de három új bíró érkezett a vármegyébe. Egy új katonai bíró, illetve a Fonyódi Járásbíróság polgári, valamint a Siófoki Járásbíróság büntető ügyszakában kezdte meg új bíró a tevékenységét.

– Tavaly a legnehezebb feladat a költségvetés egyensúlyának megtartása volt – mondta Hajnal Éva. Az energia és a papír árának emelkedése mellett az igazságügyi szolgáltatások díjai is nőttek, ez érintette a postaköltséget, a szakértők, a tolmácsok, védők díjainak, a tanúk költségeinek emelkedését. Ez összesen 36,2 százalékos emelkedést jelentett, és az idén tovább nőtt. A Kaposvári Törvényszék is takarékossági intézkedésre kényszerült, így költözött a cégbíróság a 48 -as ifjúság úti épületből a Kaposvári Járásbíróság épületébe. A fejlesztések keretében a törvényszék Bajcsy-Zsilinszky utcai épület belső átalakítása és energetikai korszerűsítése zajlott, Barcson tárgyalóterem és Siófokon dolgozószoba újult meg.