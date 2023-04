A rendezvényen 23 magyar felsőoktatási intézményből 284 pályamunkát neveztek. Összesen 29 szakmai tagozatban adtak számot a tudásukról a hallgatók a napokban. A zárókonferencia összegzésén megtudhattuk, kiemelkedő színvonalú előadásokat hallgathattak a bírálók.

A tudományos diákkör hungarikum, ami a hagyományokra épülve biztosítja a tehetségek kibontakoztatását. A résztvevők olyan többlettudásra tettek szert, ami rendkívüli előnyére válik a szakmai életüknek – mondta a zárórendezvényen Gyuricza Csaba rektor, aki szerint a diákköri közösség- és kapcsolatépítés a fiatalok egész életére hatással lehet.

A diákkörös hallgatóké nemcsak a jövő, hanem a jelen is egy olyan dinamikusan fejlődő területen, mint az agrárgazdaság és az élelmiszer-tudomány, tette hozzá a rektor. A következő évek szakmai történetét a diákkörökben kiteljesedő szakemberek írják, de a múltra támaszkodva.

Az OTDK kaposvári eredményhirdetésének vendége volt Nagy István agrárminiszter, aki fiatalon maga is tagja volt a tudományos diákkörnek Mosonmagyaróváron.

A történelmi méretű aszály, a szomszédban dúló háború vagy a koronavírus-járvány mind közösségi válaszokat igényelnek az agráriumtól is, emelte ki beszédében az agrár­miniszter. A kihívások egyre újabbak és egyre nehezebbek lesznek, de a következő nemzedék mindig újabb tudás birtokosává válik.

– Mindennap élelmiszert kell tenni az asztalra, és ma már ez a közbeszéd tárgya lett, mert az emberek ráébredtek, hogy nem természetes, hogy van ételünk – mutatott rá Nagy István. Az élelmiszerért mindig is sokat kellett dolgozni, ez ma sincs másként, és aki ezen a pályán van, az hivatást és életmódot választ, hangsúlyozta, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a diákok egyéni sikere a gazdáké is, sőt az egész magyar társadalomé.



