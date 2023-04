A megyei szakszolgálat munkatársai a 2021–2022-es tanévben összesen 167 SNI-s diagnózist állítottak ki óvodás korú gyerekeknek. Közülük 154-en integrációba, azaz befogadó óvodába, 13-an gyógypedagógiai intézménybe mentek. Táskai Erzsébet, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettese megkeresésünkre elmondta, egy szakértői bizottság vizsgálja meg a gyerekeket. A felmérés végén a szülőkkel közösen kiválasztják azt az intézményt, amelyik a legjobban felkészült arra, hogy sérült fiatalt fogadjon.

– Az egyik legfontosabb szempont, hogy legyen gyógy­pedagógus, aki a gyereknek olyan fejlesztését tud majd biztosítani, amilyen fogyatékossággal küzd – hangsúlyozta Táskai Erzsébet. – A fogyatékosság mértékétől függ, hogy milyen intézménytípust ajánlunk az óvodásoknak. Minden esetben, ha szegregált, vagy integrált óvodát javaslunk, megvizsgáljuk az adott intézményt, mert minden feltételnek adottnak kell lenni ahhoz, hogy a gyerek megfelelő kezekbe kerüljön – mondta a szakszolgálat főigazgató-helyettese.

Táskai Erzsébet kiemelte, mindig a gyerek érdekeit nézik, ez az elsődleges szempont. Azonban, ha a család mégsem fogadja el a szakemberek javaslatát, akkor a szülőknek kell keresni olyan befogadó intézményt, ahol a gyermeket az SNI típusának megfelelően tudják nevelni, fejleszteni. Táskai Erzsébet hozzátette, a legtöbb somogyi óvodában tudnak foglalkozni SNI-s gyerekekkel, de vannak olyan települések, ahol nincsenek megfelelő szakemberek. Ilyenkor az utazó gyógy­pedagógusok tudnak besegíteni.

Benczéné Csorba Margit, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója érdeklődésünkre elmondta, a szülőknek jogos elvárása, hogy a szakértői vélemény alapján gyermekük a megfelelő óraszámban kapja meg az adott fejlesztést, terápiát, ezért is „tartanak” az óvodák az SNI-s gyerekektől. – Ha ezt egy intézmény nem tudja biztosítani, akkor az nagyon nagy probléma, és a szülő számon kérheti – mondta a főigazgató. – Fontos, hogy az SNI-s gyereket csak olyan intézmény tudja befogadni, amelyiknek megvan a jogosultsága, a lehetősége, és olyan ellátást tud biztosítani, ami a nevelési igény típusának megfelelő – mondta Benczéné Csorba Margit. A főigazgató hozzátette, bizonyos területeken nagy szükség lenne még gyógy­pedagógiai szakemberekre, mert megnőtt a sérült gyerekek száma.

Akiknél nem működik az integráció, azok átkerülnek speciális intézménybe

Kaposváron mindegyik önkormányzati óvodába befogadnak sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekeket. A Petőfi Sándor Központi Óvodába 137-en járnak, közülük 12 SNI-s fiatal. Tavali Gabriella, az intézmény vezetője megkeresésünkre elmondta, értelmi és beszéd fogyatékossággal élők, valamint figyelem és magatartás-zavaros gyerekek is járnak hozzájuk. Többségük fejlődik és jól beilleszkedett a csoportba, vannak azonban olyanok is, akiknél korábban nem működött az integráció, ezért átkerültek speciális gyógypedagógiai intézménybe. Kárpáti Anikó, a fejlesztésekkel is foglalkozó Csodapadlás szakmai vezetője lapunknak elmondta, vannak olyan szülők, akik megkésett beszédfejlődés miatt korai fejlesztésre hordják gyermekeiket. A foglalkozás több esetben is annyira sikeres volt, hogy sokszor fejlettebbek lettek, mint a normál fejlettségű társaik.