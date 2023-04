– Azért jövünk, hogy még több növendéket tudjunk toborozni a zeneiskolába, hiszen a zenei nevelést nagyon fontosnak gondoljuk. A hangszer megszólaltatásán kívül a gyerekek közösséget és egy olyan élményt szerezhetnek, amely a további életükben sok területen fejleszti őket. Az egymással való közös muzsikálás, a tolerancia, a mindennapi munka, amit ebbe a siker érdekében bele kell fektetni, ahhoz arra van szükség, hogy megtanulják azt a zenei alázatot, amit megtanítunk nekik egész kicsi kortól – mondta Szabó Klaudia, aki felhívta a gyerekek figyelmét arra is, hogy a beiratkozás ideje zajlik. Húszféle hangszer közül választhatnak a leendő növendékek, ám a zeneiskolában fontosnak tartják, hogy maga a tanuló vegyen részt a választásban, ne a szülő erőltesse rá.

Doma Dominik a szaxofont mutatta be a rendezvényen, ő már a Pécsi Művészeti Szakgimnáziumban kezdi a jövő tanévet.

– Szoktam szaxofon kvartettben is játszani és zenekarban. Kvatrettben baritonozok, zenekarban szoprán szaxofonozok még. Egy mesefilm motiválta a hangszer választásomat. Hat éve játszom, és el sem tudnék képzelni akár egy hetet is úgy, hogy ne játszanék rajta. Elválaszthatatlanok lettünk – mondta a fiú, akinek nagy sikere volt a közönségnél is: a rózsaszín párduc közismert zenéjére csettingettek a szaxofonjátékra.

– Imádom ezt a hangszert, mert lehet nyomkodni és nekem nagyon tetszik. A zeneiskolában láttam először, másfél éve tanulok rajta – mondta harmonikával a mellkasán a második osztályos Csordás Péter, aki zenész szeretne lenni. Karrierjéhez máris megtette az első lépéseket, az iskolatársak előtti játékával. A többiek ütős, fafúvós és rézfúvós hangszereket is bemutattak. Bóna-Lukács Aisa zongorajátékával, Nagy Domonkos tenorkürttel kápráztatta el az iskolatársakat, akik ritmusos tapssal válaszoltak a koncertre.