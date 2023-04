A kilenc egyesület részvételével megrendezett verseny fő célja volt, hogy a téli felkészülés után a versenyzők és a lovak egyaránt újra felvegyék a ritmust, és a következő nemzetközi és hazai megmérettetések előtt tökéletesíthessék még gyakorlataikat a bírók visszajelzései alapján. Villányi Krisztina, a verseny szervezője edzőként és futószárazóként is segítette tanítványait a hétvége folyamán, akik összesen 8 éremmel zárták a versengést. Külön öröm, hogy a legrangosabb nemzetközi számokban ahol volt kaposvári induló, ott meg is nyerte a versenyt, a gyermek kategória dobogójának például mindhárom fokára hazai versenyző állhatott.

A Tavaszi kupa eredményei:

1.helyezés:

- Somogyi Eszter (Herceg) - Senior 3*

- Péter Ella (Autómata) - Junior lány

- Porcsa Lenke - Lázár Noémi (PM Star Lady) - Junior páros

- Lázár Noémi (Autómata) - Children lány

- C csapat (PM Star Lady) - Porcsa Lenke, Lázár Noémi, Kászonyi Luca, Biczó Boglárka, Szita Eliza, Szebényi Lili

2. helyezés:

Szita Eliza (Autómata) - Children lány

Szebényi Lili (Zsoldos) - B kategória

3. helyezés:

Biczó Boglárka (Autómata) - Children lány

4. helyezés:

Nagy István (Zsoldos) - UL kategória

7. helyezés:

Kászonyi Luca (Zsoldos) - C kategória

Április 28-30. között 8 ország versenyzői érkeznek a Pannon Lovasakadémiára, hogy már a nemzetközi mezőnyben is megmérkőzzenek a bajnoki címekért és a kvalifikációs pontokért. A rangos esemény a nagyközönség számára is ingyenesen látogatható. A szervezők szeretettel várják a lovastorna iránt érdeklődő szurkolókat a Lovasakadémiára, ahol természetesen a kaposvári lovastornászok is rajthoz állnak majd.