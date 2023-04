Kadarkúton látták vendégül szombaton Petőfi Sándort az éremgyűjtők. Az ország legtávolabbi pontjairól, Budapestről , Pécsről, Szegedről is érkeztek éremgyűjtők a kadarkúti cserenapra. A közelmúltban a településen is alakult egy éremgyűjtő csoport, ők látták vendégül a csaknem kétszáz résztvevőt, akik közül negyvenen Somogyból érkeztek.

- Mindig van, ami különlegességnek számít. Most Petőfi Sándor volt a főszereplője az éremcsere rendezvényünknek. A pénzverdében egy nap alatt elkelt a jubileumi év alkalmából kiadott 7500 és 30 ezer forintos érme. A kétszáz forintosok is mind a gyűjtőknél kötnek ki. Egy millió példányt adtak ki belőle, és kettesével vásárolják. Darabja ezer forintot ér. Kicsi az esély rá, hogy kereskedelmi forgalomban gyakran találkoznak majd vele a vásárlók – mondta Hencz János, a Somogy Megyei Éremgyűjtők Egyesületének elnöke. Azt is elárulta, hogy a gyűjtők gyakran közösen vásárolnak meg egy-egy negyven darabos rolnit, amelyben hatszáz forintért kapják mega kétszázast. Ezeket az érméket is megcsodálhatták az érdeklődők az első Kadarkúton rendezett éremcsere napon.