Április tizenkilencedikén, szerdán vette kezdetét a CXXV. Úszó Országos Bajnokság, melynek a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda ad otthont szombatig. Kaposvár először házigazdája nagy medencés ob-nak. Az előfutamok délelőtt 9 órakor kezdődnek, a döntőkre pedig délután 17 órakor kerül sor.

Az úszók országos bajnokságán a dobogós helyezések mellett különösen az időeredmények számítanak, hiszen március elseje óta lehet teljesíteni az olimpiai szinteket. Két magyar már teljesítette az A-szintet, az elsőt Szabó Szebasztián úszta meg 50 gyorson, a másodikat Kós Hubert 200 háton, aki a tengerentúlon marad, így nem indul az országos bajnokságon.

– Ez már az éleslövészet időszaka – jelentette ki Sós Csaba szövetségi kapitány az NSO-n. – Bár van még idő teljesíteni az A-szinteket, aki az országos bajnokságon megússza, kicsit megnyugodhat. És az edzője is, hiszen egy A-szint birtokában másként lehet tervezni, a felkészülésben nem kell csúcsformát időzíteni a kelleténél többször.

Az A-szintek fokozatosan erősödnek: az időeredmények mindig fejlődnek, ám a kapitány szerint a szigor nem feltétlenül ennek szól, sokkal inkább a felső limitnek, amely szerint csak 852 úszó lehet ott Párizsban. Az is előfordulhat, és erre akadt több példa is a múltban, hogy egy adott távon kettőnél több úszó teljesíti az A-szintet.

– Férfi 100 gyorson többen is az A-szinten belülre kerülhetnek, de előállhat ez a helyzet 200 és 1500 gyorson is – emelte ki Sós Csaba. – A férfiaknál a 100 és 200 pillangón is lehet, hogy a hazai ranglista dönt. A nőknél ilyen szám lehet a 200 hát, a 200 pillangó és a 400 vegyes.