A megpróbáltatásokkal teli elmúlt esztendőben a Szeretetszolgálat regionális szinten a tavalyi évben a napi ellátáson felül a közel 90 millió forintnyi adománnyal járult hozzá nehéz sorsú embertársaink életéhez. A pandémia után a háború és az eszkalálódó gazdasági válság a karitatív szervezeteket is új helyzet elé állította, hiszen az intézményeik ellátottjairól való gondoskodás mellett megnövekedett a segélykérések és a segítséget kérők száma is. A Máltai Szeretetszolgálat több mint 30 éve van jelen a Dél-dunántúli Régióban. Ezen időszak alatt a teljes régióban kiépült különböző Máltai szervezeti egységek és csoportok hálózata, amely lehetővé teszi, hogy a területen élő emberek a számukra legmegfelelőbb segítséget tudják megkapni. Ennek eredményeként havonta átlagosan közel 200 önkéntes 2000 órában és több mint 600 dolgozó segíti a rászorulókat. - A 2020-as évek megpróbáltatásai nagyfokú alkalmazkodóképességet kívántak a szociális területen tevékenykedő önkéntesektől és intézményektől. Ellátottjaink gondozása és az önkéntes csoportjaink látókörében fellelhető rászorulók támogatása nem engedte meg, hogy visszavonuljunk vagy háttérbe lépjünk. – írta le a helyzetet Jónás Gergely regionális ügyvezető. – A pandémia, a háború és a gazdasági válság idején azt tapasztaltuk, hogy megnövekedett a karitatív szervezetek felelőssége, és még határozottabb helytállásra van szükség.

Ebben a szellemiségben tevékenykedtünk 2022-ben, és ezt képviseljük a jövőben is. Hitvallásunk – A hit védelme és a szegények szolgálata – köt minket. – fűzte hozzá az ügyvezető. A Szeretetszolgálat minden évben tavasszal összegzi előző éves tevékenységét: közel 500 önkéntes, több mint 500 rendezvény, közel 90 millió forintnyi adomány, és havi 2000 önkéntes óra jellemezte a 2022-es esztendőt. A régiószerte működő, és gyakran önfeláldozó munkát végző önkéntes csoportok képviselői érkeztek idén április 22-én Pécsre, a Szeretetszolgálat Janus utcai központjába a regionális küldöttgyűlésre. Az elmúlt év számvetésén és az elkövetkező tervezésén túl idén egy további döntést is meghozott a küldöttgyűlés: két átmeneti esztendő után régióvezetőt választott. Az idei évtől Kövesfalvi Sándor tölti be a pozíciót. - Több mint 10 éve vagyok a Málta kötelékében, és úgy érzem, hogy évről-évre egyre elkötelezettebb tagja vagyok ennek a sokszínű és értékes közösségnek. A régióban működő 19 önkéntes csoportot és a 17 intézményt, valamint a modellprogramokban dolgozókat egy közös szempont vezérli: támogatni a leginkább rászorulókat. Szándékom szerint ezt a szempontot kívánom képviselni – legyen szó idősotthon lakójáról, hátrányos helyzetű gyerekekről, nehéz sorsú családokról. Hiszem és vallom, hogy a fejlődés és a még magasabb színvonalú ellátás és segítés kulcsa az összefogás a régió területén dolgozó Máltai testvérek egyesítése a máltai pajzs égisze alatt. Köszönöm, hogy a régió bizalmat szavazott ennek az elképzelésnek. – fogalmazta meg céljait a frissen megválasztott régióvezető. A regionális küldöttgyűlésen vehettek át intézményi dolgozók és önkéntesek kitüntetéseket. A régió legmagasabb adományozható díjban, a Szentgyörgyváry Károly-díjban hárman részesülhettek. Az ukrajnai háború elől menekültek ellátásában tevékenykedők közül munkájuk elismeréseként 8 fő vehette át a Máltai Lovagrend által alapított Ukrán Segélyakció Érdemérmet, hiszen a háború kitörését követően több héten keresztül részt vettünk a Beregsurányi segítségpont, illetve a Beregszászi járási Málta Szeretetszolgálat munkájában. Valamint a kezdetektől a mai napig támogatjuk a régiónkba érkező menekülteket.