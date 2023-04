Kecskés Gábor azt mondja, nem érte teljesen meglepetésként az elismerés híre. – A verebek már csiripelték, hogy kitüntetést kaphatok, de nagyon boldog voltam, amikor megkaptam az erről szóló értesítést – mondta lapunknak Kecskés Gábor. A településvezető tizennyolc éve irányítja Ságvárt, s úgy érzi, az elmúlt közel két évtized alatt elért eredményei nagyban hozzájárultak a nemzeti ünnepen átvett elismeréshez. Ehhez persze az is kellett, hogy már megválasztása előtt is állhatatosan dolgozzon településéért. Kecskés Gábor ugyanis a közigazgatásban alpolgármesterként kezdte pályafutását.

– Sosem akartam polgármester lenni, az alpolgármesteri szerep elég volt nekem – emlékezett vissza. – Aztán úgy hozta az élet, hogy miután a gyerekeim már önállóan is elboldogultak az üzleteinkkel, úgy döntöttem, mégis megméretem magam a választáson.

Kecskés Gábor a katonaság után a mai DRV Zrt. jogelődjénél dolgozott vertikális csoportfőnökként, majd saját céget vezetett, ami azóta családi vállalkozás lett.

A polgármesternek hosszú hivatali ideje minden időszakából van egy emlékezetes története, vagy éppen egy olyan eredménye, amire nagyon büszke a mai napig. – A megválasztásomat követően sokat gondolkodtam rajta, hogyan lehetne meggyorsítani a hivatali ügyintézést – mondta. – Idősebb hölgyek dolgoztak a hivatalban, és sajnos az volt a gyakorlat, hogy beszélgetéssel ment el az idő, mert mindenki ismert mindenkit. Ekkor vezettük be az ügyfélszolgálati irodát, ahol megszűrjük az igényeket, és csak akkor küldjük az ügyfelet ügyintézőhöz, ha a belépéskor nem tud a kolléga segíteni. Ez nagyon jól működik és büszke vagyok, amikor ügyvédek vagy jogászok azt mondják, itt Ságváron minden elintéződik azonnal.

Ságvár nem csak a szép rendezett utcáiról, de a vásáráról is híres, ahova szívesen látogat el a polgármester. Igazi sikertörténet ugyanis a falu életében az országos vásár.

Fotós: Kovács Tibor

Kecskés Gábor polgármester ismert arról, hogy ha probléma adódik, gyorsan megtalálja a megoldást rá. Így tudtak spórolni a középületek működtetésén, és így készült el a járdafelújítás is Ságváron a rendszerváltást követően. – Ahova lehetett, napelemeket rakattunk, pályáztunk biokazánokra, a levágott ágakat ledaráljuk, hetente egyszer kell feltölteni a kazánt a darálékkal, automatán működik, ezzel fűtjük az óvodát és a hivatalt is. Ezzel két legyet ütünk egy csapásra: évente 10 millió forintot spórolunk, és nincs gond a nyesedékkel, magyarázta. Tervei persze a jövőre nézve is vannak, Ságvár önkormányzata sikeresen pályázott közösségi ház építésére. A településvezető azt is elárulta, érzi magában még az erőt egy újabb ciklusra. – Mivel már 72 éves vagyok, az egészségem dönti el, vállalom-e a megméretést a 2024-es választáson – tette hozzá.





A jó családi háttér biztos alapot jelent

Kecskés Gábor Tabon született, itt is gyerekeskedett 12 éves koráig. Ekkor került Ságvárra nagybátyjához, aki később mestere lett. – Az első szakmám azért villanyszerelő, mert a nagybátyám villanyszerelő-mester volt – mondta. – 1966-ban mentem ipari iskolába, ő volt a vizsgabizottság elnöke, és meg­győzte az iskolaigazgatót, hogy nekem el kell végezni a vízvezeték- és gázszerelő szakmát. Így egyszerre három szakmával álltam ki az iskolából. A mai napig hálás vagyok azért, hogy beleverte a tudást a fejembe és embert faragott belőlem.

Fotó: Kovács Tibor