A szakembert azért kerestük meg, mert az elmúlt napokban több hírportálon is megjelentek olyan írások, mely szerint jogi személlyé válnak a társasházak, ezzel együtt pedig megváltozik a lakások státusza. Javós Csilla kiemelte, a hírnek az első része valós, a módosítás azonban egyelőre még nem lép életbe.

– Mostanában minden társasházi közgyűlésen megkérdezik a közösségek, mivel jár a változás. Aggódnia azonban nem kell senkinek, mert ebből a lakástulajdonosok semmit nem éreznek majd meg – hangsúlyozta a közös képviselő. – A társasházak jogi helyzete jelenleg is speciális. Saját nevükben szerezhetnek jogokat, vállalhatnak kötelezettségeket, ugyanakkor bizonyos szempontból úgy „viselkednek”, mint egy magánszemély. Itt az adózásra gondolok, hiszen egy bérbe adott üzlethelyiség után a társasház úgy fizet adót, mint egy természetes személy – mondta Javós Csilla.

A közös képviselő kiemelte, egy polgári demokráciában a tulajdonjoghoz fűzött érdek szent és sérthetetlen. Senkitől nem fogják elvenni a lakását akkor, amikor a társasházak jogi személlyé válnak. A törvénymódosítás az államnak átláthatóbb, tisztább rendszert jelent, az ingatlanok törvényességi felügyelete a jelenleginél még komolyabb lesz. Javós Csilla hozzátette, vélhetően azért is módosítanának a társasházra vonatkozó jogszabályon, mert akkor hatékonyabban lehetne „lehívni” és felhasználni az uniós támogatásokat.

Kicsik és nagyok

Javós Csilla arról is beszélt lapunknak, hogy a társasházak jogállását először 1911-ben az Osztrák-Magyar Monarchia idején szabályozták. Később ezek továbbfejlődtek és minden országban a saját hagyományaik szerint alakították. A közös képviselő hozzátette, Kaposváron városrészenként eltérő nagyságú társasházak vannak. A lakótelepeken nem ritkák a 30–45 lakásosak, a belvárosban azonban kisebb, 6–8 lakásos közösségek jöttek létre évtizedekkel ezelőtt.