A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a nyitónapon öt mikro, közepes és makro vállalkozás munkáját díjazta. Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke elmondta: mindhárom kategóriában terjesztettek fel kiváló szakembereket és nagy örömükre Fáró Mirella munkáját is elismerték. A rangos díjat Orbán Viktor miniszterelnöktől vehette át. Fáró Mirella évtizedek óta foglalkozik gyerekek lovagoltatásával, versenyeztetésével. Évek óta balatonlellei lovardája az egyik képzőhelye a somogyi lovas képzésnek. Fáró Mirella, a Magyar Póni Klub Szövetség elnökeként is tevékenykedik. A XVI. Szakma Sztár Fesztivált április 24-26-a között rendezik meg és több somogyi fiatalnak is szoríthatunk a Hungexpon.