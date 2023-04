Ma kezdődött Budapesten, a HUNGEXPO területén a Szakma Sztár Fesztivál, amelyen a Kaposvári Szakképzési Centrum egyik intézménye, a Dráva Völgye Technikum és Gimnázium is kiállított a vadgazdálkodási technikus szakmát mutatva be. A megnyitó után az A pavilonba ellátogatott Orbán Viktor miniszterelnök úr is, akit az erdész tanulók kürtszója fogadott. A nap folyamán Magyar Zita, az NSZFH elnöke és Dobos Lilla szakmai elnökhelyettes, Hudacsek Lászlóné, az IKK szakmai igazgatója, valamint Ambrus Ilona helyettes államtitkár asszony is megtekintette kiállításunkat. A háromnapos rendezvény szerdai záróeseményén ismertetik majd a Szakma Kiváló Tanulója, illetve Országos Szakmai Tanulmányi Verseny legjobbjainak névsorát, amit a Kaposvári Szakképzési Centrum is izgatottan vár, hiszen három iskolájának - az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium, a Lamping József Technikum és Szakképző Iskola, illetve a kiállító, Dráva Völgye Technikum és Gimnázium - tanulója is meghívást kapott a díjkiosztó ünnepségre.