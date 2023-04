Ultrahangos csontsűrűségét és testösszetételt is tudnak mérni az Egészségpontban. Emellett szájüregi-, szív és érrendszeri, valamint stroke-szűrésre is van lehetőség, de a bőr rosszindulatú elváltozásainak korai felismerését is kérhetik azok, akik ellátogatnak az új egészségügyi intézménybe. A Polgárok házában kialakított Egészségpont péntektől fogadja az érdeklődőket.

Fotós: Lang Róbert

Inczeffy István a kaposvári kórház főigazgatója az eseményen lapunknak kiemelte, aki panasz és tünetmentesen él, egészségesnek érzi magát, de úgy gondolja, hogy ez mind kevés, akkor nyugodtan kopogjon be az Egészségpont ajtaján. – Ez azért jó, mert ha valami baj van, és azt nem érzi a „beteg”, akkor is időben ki tudjuk szűrni – hangsúlyozta Inczeffy István. – Ma már nem képzelhető el az egészséges életmód szűrővizsgálatok és megelőzés nélkül. Mindenki szeretne egészségesen élni, de azért tenni kell – tette hozzá a kaposvári kórház főigazgatója.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Inczeffy István arról is beszélt, természetesen a kórházban továbbra is rendelkezésre állnak a különféle szűrővizsgálatok. Az Egészségpontban olyan ellenőrzéseket végeznek el, amelyeket a szakemberek nem kórházi körülmények között is végre tudnak hajtani. A kórház főigazgatója kiemelte, az új egészségügyi intézmény országos szinten is egyedülálló.

Fotós: Lang R.

Az eseményen részt vett Moizs Mariann, a Kaposi Mór Oktató Kórház korábbi főigazgatója is, aki sokat tett azért, hogy létre jöhessen az új szűrővizsgálati központ. Beszédében elmondta, a jelenlegi egészségpolitikának kiemelt feladata a népegészségügy. – Kaposvár abban a szerencsés helyzetben van, hogy 2019 óta van egy saját népegészségügyi programja – hangsúlyozta Moizs Mariann. – Ez példaértékű. Más magyarországi városokban nemcsak ilyen szintű egészségközpont nincsen, hanem ennyire összetett és színvonalas egészségprogram sem. Azt gondolom, hogy az évekkel ezelőtt megkezdett munkát – aminek nagyon sok mérföldköve volt – most egy újabbal tudjuk kiegészíteni. Nem kérdés, hogy ezt feladatot a kórház és a város folytatni fogja – tette hozzá Moizs Mariann.

Fotós: Lang Róbert

Szita Károly Kaposvár polgármestere az átadón hangsúlyozta, a város azt célt tűzte ki, hogy 2030-ra Magyarország egyik legegészségesebb városa legyen. Kiemelte, azért hozták létre az Egészségpontot, hogy akinek fontos az egészségi állapota, bármikor bemehessen a szűrővizsgálatra.

A Polgárok Háza a kényszerű téli szünet után más programoknak is helyet ad mostantól. Pénteken délután Török Emőke babakészítő foglalkozásán vehettek részt az érdeklődők.