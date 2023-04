Farkas Balázs Márk és Bátori Soma gyakran próbálgatják az éppen fejlesztés alatt álló buliapplikációjukat. Azokat a helyeket hivatottak feltérképezni vele az országban, amelyek a hozzájuk hasonló fiatalokat érdekli. Nagyrészt diszkó, pub, egyetemi bulik és kocsmák szerepelnek majd benne.

– Először felhasználóbázist építünk. Úgy már könnyebb lesz az ügyfelekhez jutni – mondta Balázs. – A felhasználóinknak ingyenes lesz az elérés, de ha a bulihely pluszszolgáltatást szeretne igénybe venni, az már pénzbe kerül. Különböző statisztikák és jegyvásárlási lehetőség is segíti majd az ügyfeleinket. A helyadatok alapján meg tudjuk mutatni, hogy a vendégek visszatérnek-e az adott szórakozóhelyre. Azt is megmondjuk, hogy helyiek vagy turisták keresik fel elsősorban – sorolt néhány lehetőséget Soma. A fiatal fejlesztő úgy érzi, még egy évnyi háttérmunka szükséges ahhoz, hogy a felhasználók előtt megnyíljon annak a lehetősége, hogy értesüljenek minden hazai buliról.

– Az ötlet onnan indult, hogy lemaradtunk egy éjszakai fürdőzésről a Virágfürdőben. Úgy éreztük, ez többet nem fordulhat elő – mondta Balázs.

Ahogy megírtuk, a diákok az Idea elnevezésű innovációs versenybe is beneveztek az ötlettel.

– Először azt kellett kitalálni, mit akarunk, hogy nézzen ki, mi legyen a neve, és még utána is kellett nézni, van-e már ilyen. A diákok körében tartottunk szóbeli igényfelmérést és az interneten kitöltettünk egy kérdőívet is. Egyértelmű volt az eredmény: szükség van rá – mosolygott Balázs, akinek testvére mérnökinformatikus. Ezt az utat szeretné bejárni a két jó barát is. Balázs tavaly már le is érettségizett informatikából. Úgy érzik, elegendő pontszámuk lesz, hogy az áhított Óbudai Egyetemre bejussanak. Egy év alatt eddig több mint tíz innovációs versenyre neveztek a projekttel. Az Ideafesten Prágai utazást, az 5letből jövő innovációs versenyen pedig 300 ezer forintot nyertek, amelyet azonnal visszaforgattak a projektbe. A Yettel Nemzetközi Innovációs Versenyen 500 eurónak örülhettek az ötletnek köszönhetően. Balázs és Soma két osztálytársukkal, a szintén végzős Dér Attilával és Nagy Bese Andrással, valamint két határon túli magyar fiúval közösen fejlesztik az applikációt.

Versenyben vannak, a kezdetektől segített a gimnázium

A Magyar Innovációs Olimpián a második fordulóba jutott a PartyBeastet fejlesztő csapat.

– A héten kell a pályázatot beadni a döntőbe. Azt várjuk, hogy a finisbe jussunk. Ott már standokon kell bemutatkoznunk. Azt tervezzük, hogy több telefont, tabletet kihelyezünk majd, és lehetővé tesszük, hogy az applikációt kipróbálhassa a zsűri – mosolygott a két fiú, akik úgy érzik, sokat köszönhetnek a Táncsics Gimnázium igazgatójának, Vámosi Lászlónak, aki kezdetektől fogva felkarolta a kis csapatot és segíti előremenetelüket az applikáció fejlesztésében.