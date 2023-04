Az egy hónaposra tervezett tesztidőszak néhány napja vette kezdetét. Már most nagy sikert aratott a gyerekek körében. Néhány tanuló jelentkezett, hogy ő is enne, pedig eddig nem itt ebédeltek. Első nap főzelék volt sült virslivel és ragu rizzsel. Volt gyerek, aki rizst vett virslivel, mert úgy szereti. Bögrébe lehet meríteni a levest, ez is tetszik a gyerekeknek. – A svédasztalos rendszer fejleszti a gyerekek döntési képességét, valamint segíthet abban is, hogy többfajta ételt kóstoljanak meg, így akár olyan alapanyagokból készült ételeket is megkedvelhetnek, amiket korábban nem fogyasztottak – mondta Enyedi Csaba, a közétkeztető kommunikációs igazgatója. – Ügyesednek is egyébként, éppen a minap említették a pedagógusok, hogy pár nap alatt máris elsajátították a gyerekek az ételszedés ezen formáját.

A közétkeztető igyekszik a reformétkeztetés elemeit is becsempészni a menübe. A halat már sikerült némiképp megszerettetni, de májat alig esznek a gyerekek, és a káposzta sem tartozik a kedvencek közé.

– Tetszik ez az új étkeztetés, minden megkóstoltunk, a legtöbbünknek a spagetti ízlett – mondták el az ebédet éppen befejező nyolcadikosok.

– Én a brassóit szeretem a legjobban – tette hozzá az egyik hatodikos lány. – Otthon apu és anyu is főz, és néha én is besegítek, de most már a menzán is szeretek enni.

A menzai változásokról a szülőket a KRÉTA rendszeren át tájékoztatták, és a gyerekeket is felvilágosították. Ha beválik a kísérlet, májusban akár a 3–4. osztályosok is csatlakozhatnak. Az iskola egyébként más környezettudatos akciókban is részt vesz, így a tanulók ruhát, papírt és használt elemeket is gyűjtenek.

A skandináv modelleket tanulmányozták a közétkeztetést végző cégnél

A svédasztalos tálalásban próbaképpen 19 intézmény vesz részt az országban, ezek egyike a siófoki iskola. A Hungast ezer tálalási ponton van jelen az országban a közétkeztetésben és a vállalati étkeztetésben, és összesen 200 ezer ember ételét biztosítják naponta. Enyedi Csaba azt mondta, hogy olyan társadalomformáló, jó ügyek mellé akarnak állni, mint a fenntarthatóság és a környezetvédelem. Fenntarthatósági kézikönyvet is létrehoztak, és a szabadszedéses tálalás bevezetéséhez skandináv modelleket tanulmányoztak. Azt azonban nem lehet kijelenteni, hogy holnapra már országos terjesztésű lehet a svédasztalos menza, mert azon túl, hogy a gyerekeknek, szülőknek, tanároknak tetszik, a jogszabályi háttérrel is harmonizálni kell. Azzal tisztában vannak, hogy mindenkinek megfelelni szinte lehetetlen, azonban a svédasztalos tesztprogramban résztvevő intézményektől pozitív visszajelzéseket, az élelmiszer-hulladék csökkenésével és a gyerekek elégedettségével kapcsolatos várakozásaikat alátámasztó véleményeket kaptak.