Most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állománya felmérésében tudnak segíteni az emberek. Első pillantásra lehetetlen feladatnak tűnhet éjszakai életmódot folytató, számunkra láthatatlanul mozgó madarak amúgy is rejtett költőhelyének megkeresése. Szerencsére a fészkelő baglyok felmérése egyike a létező legegyszerűbb madármegfigyelési, adatgyűjtési módszereknek - ehhez ugyanis a madarakat nem is kell látni! A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól alkalmanként hallgatózzunk néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán, parkban sétálva – és ezt hetente egy-két alkalommal ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszthető hangját keressük. Ha hallottuk vagy láttuk a fiókákat, esetleg az etető szülőket, a felhívás honlapoldaláról letölthető elektronikus űrlap gyors és egyszerű, akár okostelefonon is elvégezhető kitöltésével tudunk adatainkkal hozzájárulni a faj országos elterjedési térképének pontosításához. Mivel a költőpárok állandóak, egész évben számítani lehet a madarakkal való találkozásra, ezért érdemes folyamatosan hallgatózni, figyelni.