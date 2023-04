Egy hatalmas műanyag ládában őrzi gyűjteményének egy részét Balogh Dániel. A 26 éves fiatal majdnem születése óta a zászlók megszállottja. Az első szava nem „anya” és „apa” voltak, hanem a „kákum” volt, ami számára gyerekszájjal a lobogást és a színeket jelentette. Szülei ezért szinte minden alkalomra, névnapra, születésnapra, karácsonyra és húsvétra is zászlót adtak neki ajándékba.

Fotós: Lang R.

– Ez volt az első lobogó, amit kaptam tőlük – mutatta a régi, selyemből készült Kaposvár-zászlót Balogh Dániel. – Ez olyan jelkép, amit többször is kitettek a városban. Látszik is rajta, hogy az időjárás néhol megtépázta már. Gyakorlatilag ezzel indult el a lobogók iránti szenvedélyem – mondta a kaposvári gyűjtő.

Fotós: Lang R.

Az elmúlt két és fél évtizedben folyamatosan gyarapodott Dániel gyűjteménye. Utazásai során mindig vásárolt egy-egy zászlót, és barátaitól, ismerőseitől is kapott ajándékba. A nemzeti színű lobogók mellett városi és úttörőjelképek is lapulnak a trikolórok között, de olyan országzászlót is tartalmaz a kollekció, ami már nem létezik. – Ez volt Jugoszlávia zászlója – vette elő ládájából a kék, fehér és piros csíkos, közepén vörös csillaggal díszített lobogót Balogh Dániel. – Természetesen ezt is megőriztem, hiszen nem számít, hogy milyen, és hogyan néz ki, csak zászló legyen. Vannak hibás asztali zászlóim is, amiket egy cégtől kaptam ajándékba. Azért selejtezték le ezeket, mert a színkódja nem volt pontos és az ábrák sem méretarányosak. Ettől nekem még igazi kincsnek számítanak – tette hozz a gyűjtő.

Fotós: Lang R.

Balogh Dánielnek olyan zászlói is vannak, köztük a lengyel, amelyeket a szeméttelepről sikerült megmenteni. Gyűjteményének egyik legnagyobbja a 18 négyzetméteres magyar trikolór. A piros, fehér, zöld színű lobogó szülei házának udvarában, egy hatalmas tartórúdon díszeleg. A kaposvári fiatal csaknem az összes ország zászlóját megszerezte már. Európából és Észak-Afrikából egy sem, a szigetországokéból azonban néhány még hiányzik. Balogh Dániel legkisebb zászlója Kínából származik. A vörös színű, csillagokkal díszített lobogót nagyapjától kapta ajándékba, aki egy kiránduláson vett részt a Távol-Keleten. A kaposvári fiatal gyűjteménye hamarosan újabb zászlóval, a katarival bővül majd.