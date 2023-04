A Kosra igen nagy erővel hat a Mars bolygó, kalandokra izzó szexualitásra számíthat a nyáron. Nem fog tétlenkedni, hisz egyre hívogatja, "táncra szólítja" a másik nem. Flörtölésben rendesen lesz része, végül szinte a semmiből bukkanhat elő a szerelem. A Kosra szenvedélyes és izgalmas évszak vár. Hajrá, ideje belevetni magát a szabadságba és az izzó romantikába.

A Bika idén nyáron meglepetésekre számíthat, de nem érdemes az igazira várnia. Jobban teszi, ha hagyja magát kimozdítani saját kis várából. Nem kell a könnyed nyári flörtre várakat építeni, elég, ha megengedi magának, hogy megtörténjen egy-egy könnyebb kaland. Pár napra fenekestül fordíthatja fel az életét, de nem szabad sokat várnia ettől a kapcsolattól. Érdemes idejében el is engedni. Persze addig a romantikát azért meg lehet ám élni.

Ikrek

Izgalmas fordulatokkal kecsegtet a június. Ha párkapcsolatban él, új ötletekkel és tervekkel állhat elő az Ikrek. Meglepi párját és ezzel további szenvedélyek lobbanhatnak fel kettejük között. Az egyedülálló Ikreknek nem lesz okuk panaszkodni idén nyáron: elsöprő érzelmeket élhetnek meg.

Rák

Már a tavasz is igazán kedvező évszak volt a Rák számára, a nyár ennek a folytatása lesz. Bár ha régóta él párkapcsolatban, az is benne van a pakliban egy óriási kérdőjel. Folyton azon jár agya, hogy vajon tényleg így teljes az élete? Megbillenni más is szokott, mérlegelje, hogy mennyi mindent jelent számára a család. Utána viszont döntsön.

Oroszlán

Amit az Oroszlán nyújt a párjának, az mindig elég egyedi. A nyár kihívásokat is tartogat számára, lesznek érzelmi kilengései. Mégis csodás napokat tölthet párjával, jó, ha odafigyel rá és előtérbe helyezi őt. Így nyár végére csak elsimul minden vitás ügy, és ha volt is összeveszés, szinte 100 százalékig bizonyos, hogy békülés lesz a vége. Fontos,hogy ne üljön fel az érzelmi hullámvasútra! Egyedülállóként is nehéz így rátalálni egy igazán értékes kapcsolatra.

Szűz

Nagy változások időszaka ez, a harmonikus párkapcsolat felé visz a sors. Ha nem volt eddig elköteleződve, ez a nyár erre is teret és lehetőséget nyújt. Vénusz bolygó energiái a nyár végére nagy támogató erőt nyújtanak, de minden döntésnek és lépésnek fontos eleme lesz,hogy tudja ki a nő és ki a férfi a kapcsolatban.

Mérleg

Egyénisége, pozitív kisugárzása teljesen lenyűgözi a környezetét. Ha éppen nem működik a kapcsolata, jó, ha tudja,hogy nyár elejére egészen biztos rendeződik minden. Ehhez viszont az is elképzelhető, hogy egy hosszabb kapcsolat végére kell pontot tegyen. A boldogsághoz vezető úton vannak bizony krízis helyzetek. A Vénusz viszont igazi mély érzéseket hozhat a nyár közepén, bár lehet még nem aktuális egy újabb elköteleződés.

Skorpió

Bár a nyár nagyon kecsegtető a szerelem terén, a Skorpió mégis egy kicsit befelé fordul ebben az időszakban. Augusztus közepén viszont hirtelen változásra számíthat, és egy elsöprő szenvedélyes kapcsolatba csöppenhet. Ne menjen el mellette, megéri a változást és lássuk be, nem árt néha egy kis kaland. Forró éjszakákra számíthat, és a tőle egy kicsit távol álló romantika is megjelenhet az életében.

Nyilas

Kedvesével új szintet léphet a kapcsolata. Érzelmileg ismét visszatérnek a régi szép napok, persze ez csak egy villanás. Hiszen azóta azért sok dolog változott, de egy biztos, hogy a szerelemben a vágyak és a vonzódás ismét felüti fejét. A szingli Nyilas számára új szerelem van a látóhatáron, ez a kapcsolat igazi fellendülés lesz az előzőekhez képest.

Bak

Koncentráljon magára, és tegye helyére a kapcsolatról alkotott képét. Amíg az nem változik, nem lesz nyitottabb, addig mire is vár tulajdonképpen? Hogy szeretne teljesen másféle személyiségű embert bevonzani az életébe? Jó észrevenni a szerelem terén is, hogy nem minden fekete és fehér. Hihetetlen széles skálája van a kapcsolatoknak és az érzelmeknek is. A nyár meglepetést hozhat, ha megnyílik a Bak szíve egy kicsit.

Vízöntő

A Vízöntőnek a jelenlegi kapcsolatában történhetnek nagy változások. Szabadságvágya mellett most végre tényleg révbe érhet. Boldog pillanatokat és kellemes nyarat tölthet párjával. Ha pedig egyedülálló Vízöntőről van szó, akkor ez az ő évszaka. Minden szabadidejében beléphet egy igazán izgalmas ember az életébe, engedjen a szenvedélynek és a szárnyaló kapcsolatnak.

Halak

Csábító és ellenállhatatlan időszak vár a Halak szülöttjére. Kalandokban lesz része, és rengeteg ismeretségre tehet szert. Nagy lesz számára a játéktér, de nem feltétlenül veszi igazán komolyan azt, ami nyáron történik. Nem baj, van ilyen időszak is. A lényeg, hogy a számára fontos romantika átszője az életét.

