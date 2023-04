A főigazgató kiemelte, a koronavírus-járvány idején nem szervezték meg az eseményt. 2019 előtt a Csiky Gergely színház adott helyet az estnek, most azonban nem tudták volna kifizetni a bérleti díjat, ezért is változtattak a helyszínen. – Nagy köszönettel tartozunk Fülöp Péternek, a színház igazgatójának, aki jelentősen támogatta a rendezvényünket – mondta Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna. A csaknem két órás eseményen fináléjában a pedagógusok is felléptek.