Éves közgyűlést tartott a hétvégén a Noszlopy Gáspár Nyugállományúak Klubja a Helyőrségi Klubban, melyen Pető László elnök tekintett vissza a 2022-es esztendőre. Elsőként elmondta, hogy bár nincsenek teremgondjaik, komoly problémát okoz számukra, hogy közel egy éve nincs víz a klubhelyiségükben, a gázkonvektorok sem hibátlanok, azonban máig nem tisztázott, kinek a feladata lenne a javításuk. A tagság létszáma évek óta 130 körül mozog, ezzel együtt folyamatosan növekszik az átlag­életkoruk.

Pető László a továbbiakban jól sikerült programokról, felejthetetlen kirándulásokról és rendezvényekről beszélt, szót ejtve az obsitos énekkar és a szakkörök tevékenységéről, valamint említést tett az ünnepségeken, megemlékezéseken való részvételekről és koszorúzásokról is. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy a napokban Budapesten, a Fiumei úti temetőben Noszlopy Gáspár sírján is elhelyezték az emlékezés virágait.

Az elnök köszönetét fejezte ki a támogatóiknak, így a városban működő katonai szervezetek vezetőinek is. A folytatásban az egyesület pénzügyi helyzetéről elhangzott: bár növekedtek a költségek, az idei év biztonságos működéséhez rendelkezésre állnak az anyagiak. Végül az év további programjait is ismertette az elnök, majd a megvendégelés után Sárközi József zenéjére nosztalgiázhattak a résztvevők.