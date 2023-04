Gyerekként gyakran gyűjtöttem össze délutánonként apai nagyszüleim rinyakovácsi portáján a friss tojásokat. Tyúkólban, fészerben, pajtában, széna- és szalmakazalban kutakodtam a háziszárnyasok napi produktuma után, és kitörő örömmel újságoltam nagyanyámnak, ha eddig nem ismert tojóhelyre leltem. Ő is elégedett volt ilyenkor – főleg, ha nem vegyült egy-egy megzápult közéjük –, hiszen táplálkozás-élettani szempontból is fontos élelmet jelentett, ami ráadásul mindig „kéznél” volt. Igaz, ezért tenni is kellett. A kapirgálók közé kiszórt szemes kukoricának, búzának, tyúkhúrnak, darának, áztatott kenyérnek megvolt a haszna. Ötven éve szépen tojtak a kovácsi tyúkok. Nem tudom, ma hány portán vannak még tyúkok…

Honnan e házi tojás iránti nosztalgia? Onnan, hogy szerencsére megyénkben is akadnak vállalkozó kedvű családok, akik visszatérnek földhöz, állathoz, hogy legalább saját családjuk ellátását biztosítsák az önmaguk által előteremtett javakkal – élve a biogazdálkodás lehetőségeivel. Így biztosak lehetnek abban: egészséges élelmiszeralapanyagokból készülhet reggeli, ebéd, vacsora. Az igény azonban mindehhez kevés, lehetőség is kell, hiszen megfelelő terület és kétkezi munka nélkül nem jutunk tovább az álmodozásnál. Örvendetes, hogy többek között Zselickisfaludon és Töröcskén is tett követte a szándékot, és nem lanyhul a lelkesedés, életszervező és -megtartó erő lett a csirkenevelés és a tojás, amely a születés, a teremtés, a megújhodás archaikus jelképe. Az önmagunk

nevelte tyúkok tojásának minőségében pedig soha nem csalatkozunk. Nem úgy, mint amikor egy-egy nagy áruházlánc leárazási akcióját követően. Ekkor ugyanis nyomban megnövekszik a „házi” tojást kínáló kofák száma a piacon. A szemfülesebbje lemossa róluk a bélyegzőfestéket, ám amikor a vásárló rákérdez: honnan ez a sok tojás? Hány tyúkja van a néninek? Az zavartan válaszol: 4-5. Igen, s azok hetente két kosárnyi tojást tojnak?

Ilyenkor zavart tekintet, lehajtott fej a válasz.