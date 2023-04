Egy kétéves kisgyermek halála még hosszú ideig beszédtéma lesz, miután az egész ország megdöbbent azon, hogy a napokban egy nevelőszülő pár a rendőrségre hajtott, autójukban a halott gyerekkel, és egy súlyos állapotban lévő csecsemővel. Még fel sem ocsúdtunk abból a sokkból, hogy egy másik kisgyermek is életét vesztette hasonlóan nevelőszülői gondoskodásban. A vitatott haláleseteket kivizsgálni a rendőrség dolga, a nyomozás dönti majd el, állt-e bántalmazás vagy elhanyagoltság a háttérben. Az azonban fontos, hogy egy pillanatra se rendüljön meg a bizalom a becsülettel dolgozó nevelőszülőkben, mert felbecsülhetetlen, áldozatos munkát végeznek.

Egy nagy egyház szeretetszolgálatának segítségével jutottunk el nemrég egy faluba, Somogy és Baranya határán, ahol megláthattuk, hogy milyen példás körülmények között nevel egy 47 éves asszony egy ikerpárt, valamint egy kilenc hónapos kislányt, aki négy hónapos kora óta állami gondozott. Koraszülöttként 34. hétre született, és hetente többször korai fejlesztésre viszik. A vér szerinti édesanyja mindössze 15 éves, és Igal környékén él.

A nevelőszülő feladta a korábbi munkáját, hogy a három gyerekkel lehessen. Megragadta a gyerekek szeretethiánya és hálája, és ez most a legfontosabb számára. Sok szeretetet kap tőlük, bearanyozzák a napjait, bár nehézségek is akadnak, vallotta be. De már az is boldogságot okoz neki, ha csak rámosolyognak a gyerekek. Ugyanakkor a nevelőszülői hivatás anyagi biztonságot is jelent számára. Most emelkedik a juttatás, mégsincs elég nevelőszülő, ezért Somogyban is toborozni kell őket. Remélhetően találnak eleget belőlük.



