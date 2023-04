A somogyi állatvédők is bíznak abban, hogy minél több adományozó segíti tevékenységüket; van olyan egyesület, ahol jelenleg csaknem 260 kutyáról gondoskodnak.

– Csaknem 20 éve működünk, és most közel 90 kutyáról gondoskodunk – mondta Biczák Balázs, a barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület menhelyvezetője. A dél-somogyi civilek több mint 10 éve tudják fogadni a felajánlott egyszázaléknyi adót, ezenkívül az adományokat is folyamatosan várják.

Biczák Balázs szerint bármilyen akció, közösségi megmozdulás fontos, amely az állatvédőkre irányítja a figyelmet. Arra a felvetésre, hogy mit szólna, ha a csapatuk egy tonna tápadományt nyerne, a barcsi menhely vezetője azt mondta: nagyon örülne, mivel a 80-90 kutya naponta 50-55 kiló tápot fogyaszt, s így az ajándék hetekre biztosíthatná az állatok ellátását.

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány Ovádi Péterrel, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztossal együttműködésben április 3. és május 22. között első alkalommal hirdeti meg a magyarországi civil állatvédő szervezetek népszerűsítését célzó kampányát. A kezdeményezés felhívás arra is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó egy százalékát regisztrált, állatvédelmi tevékenységet végző civil szervezetnek adományozzák az adófizetők, számolt be a távirati iroda.

A kampány részeként egy internetes nyereményjáték is kezdetét veszi, ahol egyrészt mindenki kiállhat a számára legkedvesebb állatvédő szervezet mellett. Másrészt akár 1000 kilogramm tápadományhoz is juttathatja az általa támogatott szervezetet. A játékos feladat egy maximum nyolc másodperces videó elkészítése, amelyben a jelentkező egy élő állattal látható, s annyit mond: én is az állatvédőket támogatom! Ezt követően a videót fel kell tölteni a jelentkező Facebook-, Instagram- vagy TikTok-oldalára.

Boncz Edit, a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke elmondta: a most bejelentett kampány hasznos, ugyanis minden egyes támogatás számít. Náluk évről évre nőtt az egy százalékból származó felajánlás, tavaly csaknem 12 millió forinthoz jutottak, igaz, a működési kiadásuk csaknem 51 millió forint volt.



Az idén duplájára drágult az élelem



– Számunkra fontos az önkormányzati támogatás, s a lakosság segítségében idén is bízunk – hangsúlyozta Boncz Edit. – S ezzel együtt remélhetően a cégek adakozókedve is nő. Pillanatnyilag több mint 260 kutya van nálunk, ezenkívül közel 40 macska is található a telephelyünkön. Állandóak a kiadásaink, nagy mennyiségben használunk fel kutyatápot, napi etetések alkalmával nagyjából 90-100 kilóra van szükségünk. Gondot jelent, hogy bő egy év alatt csaknem duplájára nőtt a táp ára, ezenkívül jelentős az állatorvosi költség is.





Fotó: Lang R.