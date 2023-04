Somogyi gyerkőcök is megtekintették a hétvégén a Nemzeti Színház Márkó Eszter rendezte Leánder és Lenszirom című mesejátékát. A fonyódi II. Rákóczi gyermekotthonból, valamint a mesztegnyői, a nagybajomi és a böhönyei lakásotthonban élők közül másfél tucatnyian utaztak a fővárosba az előadásra, mely Szilágyi Andor műve nyomán készült, és a Csongor és Tünde óta írt legszebb magyar tündérmeseként emlegetnek.

A Szép Ernő-díjas író fantáziáját a legfiatalabb korosztálynak szánt darab születése kapcsán Benedek Elek Csudafa című meséje ihlette meg, ám a látványos, sodró lendületű mesedráma olyan neves elődök motívumait is magába olvasztja, mint például a Vadhattyúk, de akár Shakespeare művekre is utal – megidézve a Szentiván­éji álom varázslatos világát.

A gyerekek élvezettel kísérték figyelemmel a kétfelvonásos mesejáték izgalmas történetét, melyet térítésmentesen tekinthettek meg az intézményfenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Nemzeti Színház gyümölcsöző kapcsolatának köszönhetően.