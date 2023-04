Az új Peugeot 408-at a kategóriája agóniáján túl még a nemes örökségének súlya is nyomja. Olyan elődök után kell helyt állnia, és megőriznie a 400-as sorozat hírnevét, amire nem minden autógyártó képes. Minden előd korának meghatározó szépségű és technikájú példánya volt. A 405 a 90-es évek sikerautójának számított, annyira, hogy az arab országok később licenszelték is a típust, és egészen a közelmúltig gyártották is. A 406-nak Luc Besson hozta meg az áhított elismerést a Taxi című filmekkel. Bejött, az ezredfordulón mindenki ilyen autót akart. Aztán a francia autógyár a 407-el megint csak húzott egy merészet. Úgy szakítottak az addigra elfáradt lépcsőshátú limuzin formával, hogy a fő vonala mégis úrias maradt. Így jött létre egy nagyon szép, cápaorrú modell, amit gyerekek és felnőttek is messziről megismertek az utcán. (Egyébként ez a modell is kapott egy Taxi filmet, de azt felejtsük is el gyorsan, kevés szinten képviselt bármilyen értéket.)

Az új Peugeot 408 úgy tűnik sikerrel viszi tovább a nemes örökséget. A formavilág annyira egyedi, amennyire egy Peugeot-tól elvárhatjuk. A francia mérnökök ismét merészek voltak: bátran használták a hatchback formát (csapott, hosszan lefele ívelő hátsó rész, viszonylag hosszú orrész) egy olyan kategóriában, ahol ennek a megoldásnak nincsenek hagyományai. De sikerrel oldották meg, hogy a forma által kikényszerített kisebb hátsó fejtér, és a korlátozottabb hátralátás se legyen akadályozó tényező.

Az autó formája, főleg az általunk tesztelt fehér színben, szinte öltöztet. Olyan mint egy jó öltöny egy titkosügynökön. Feltűnő, de nem hivalkodó, éppen annyira merész, ami ahhoz kell, hogy ne süllyedjen bele a tohonya SUV-ok mostanában tapasztalható áradatába. Így rögtön kölcsönöz egyfajta egyediséget vezetőjének. Merész formák tagolják a karosszériát, melyhez méltóképpen asszisztálnak a teljesen ledes lámpák elől és hátul is. Az autó frontja a mostani Peugeot-s márkaidentitásba illeszkedik, számtalan fényes csík ad neki egyedi megjelenést. Valamint a mindenki által nagyon menőnek talált cápafogak, ami ha kell menetfényként fehéren, vagy irányjelzőként narancssárgán világítanak. Az autó úgy körbe van kamerázva, mint egy szupertitkos atombunker, de ebből kívülről szinte semmi nem látszik.

A beltér hűen követi az autó külsejénél meg megszeretett formákat. Ebben az autóban nem ülünk magasan, noha az ülés magassága állítható. Ez azért lehetséges, mert az autó sportosan alacsony, és a kategóriának megfelelően a mérnökök úgy gondolhatták, hogy az utasoknak van lába, azon némi izom, aminek egy százalékát használni szeretnék. Ahogy kívülről, úgy belülről is a sportosság hatja át az egész autót. Mivel az általunk tesztelt Peugeot 408 automata váltós volt, így száműzhették a váltókart a középkonzolról. Ettől, és még sok apró, érdekes megoldástól lett a vezető előtt tulajdonképpen egy vadászrepülő műszerfal. Ez a sportos tömésű ülésekkel valóban olyan érzést kelthet a vezetőben, hogy most repülni fog, nem gurulni.

A helykínálat parádésan nagy az új Peugeot 408-ban. Nem kell kompromisszumot kötni senkinek, mindenki úgy állíthatja be az ülését, ahogy neki kényelmes, mégis mindenki elfér az autóban elől és hátul is. Ehhez társul egy hatalmas csomagtartó, ami ránézésre mindent elnyel, de hogy hétvégi nagybevásárlást könnyedén, azt teszteltük is. A csomagtartó felnyitásakor együtt nyílik az autóval a kalaptartó (a megfogalmazás enyhe túlzás, talán egy fejkendő ha elfér rajta) egy része, teljesen eltakarva a hátsó szélvédőt. Először nem értettük, hogy akkor hogyan fogunk hátra kilátni, de beülve kiderült a turpisság. A lecsukott hátsó ajtónál azért kiláthatunk valamennyire hátra. Jó, nem innen fogjuk életünk panoráma képeit elkészíteni, de szűrődik be valamennyi fény. Erre mondta egykor az autóvezető oktatóm, hogy aki nem tud két tükörből vezetni, az nem ügyes (nem pont ezekkel a szavakkal). De még erre sincs szükség az új Peugeot 408-ban: a rengeteg kamera mindig tűéles képet vetít az autó környékéről a hatalmas központi kijelzőre, segédvonalakkal, csipogással figyelmeztet minden veszélyre, amely egy autós ebben az életben csak elérhet.

A 408-as minden most elvárt elektronikus extrával rendelkezik, külön könyv kellene, hogy minden beleférjen. Sávtartó, táblafigyelő már alap, az elektromos ablakokat, digitális légkondit pedig már megemlíteni is ciki, annyira a kategória alapelvárása lett. A sportos kormány annyira szép, hogy az külön is megérdemelne valamilyen nívódíjat, de a csak a gyáriaknak valamit is jelentő i-Cockpit minden eleme elégedett csettintést érdemel. Egyszerűen jól éreztük magunkat az autóban, amely egyszerre volt otthonos és sportos is.

Az általunk tesztelt új Peugeot 408 egy háromhengeres, 1,2-es turbós, 130 lóerős benzinmotort kapott, melyhez egy 8 fokozatú automata váltó kapcsolódott. Szögezzük le: az autó gyors, mégis takarékos. Hogy ezekre még jobban oda tudjunk figyelni, kapott az autó módválasztót, így Sport módban még tovább tudjuk kergetni a lovakat, Eco módban pedig még több síró bálnát tudunk megmenteni. Az autó közel 1,7 tonna, így ha gyorsítani kell, akkor a pici motor börrög nagyon, hogy az egyébként tökéletes váltónak továbbítsa erejét. A szigorodó környezetvédelmi normák miatt ezt a börgést el kell viselnünk. Miközben persze morfondírozhatunk azon, hogy a kis köbcentis turbómotor olyan, mint a szteroidos hobbiatléta. Megy, megy, de ennek egyszer meglesz a böjtje...

Tesztünk alatt az autóval jártuk a várost és a vidéket egyaránt, többnyire hárman, négyen is. Mégsem sikerült a fogyasztást 6,5 liter fölé vinni 100 kilométeren, ami egy nagyon szép eredmény.

Az új Peugeot 408 ezzel a felszereltséggel és motorral szerelt változata 14 millió forinttól indul. Hamarosan megkezdi a Peugeot forgalmazni a hybrid változatot és a teljesen elektromos PHEV változatot is. Ezek már elképesztő menetteljesítményeket ígérnek, minden börgés nélkül. Az áruk ennek megfelelően magasabb lesz, a Peugeot weblapjának konfigurátora szerint simán átugorhatjuk a húszmillió forintot is.

De bármelyiket választjuk is, ezért az árért kapunk egy olyan különleges ügynök-öltönyt, ami csak keveseknek van. Amivel kiemelkedhetünk az egyre szürkülő közlekedők tömegéből. Miközben nem fizetünk sokat az üzemanyagért, mégis mindenhova gyorsan és biztonságosan eljuthatunk. Ha pedig valaki flotta vásárlásban gondolkodik, akkor különösen jó választás az új 408-as. Sőt javasoljuk is: egy izgalmasabb világért Peugeot 408-at minden vállalati középvezetőnek!