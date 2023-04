Így, ünnep után mindenki eldöntheti: volt-e valamiféle íve a húsvét előtti készületnek. Elsősorban lelki ívre gondolok, hiszen a keresztény világ legjelentősebb ünnepét ültük. Már akinek volt igénye – és adatott lehetősége is – az elcsendesedésre, a ráhangolódásra. Szerencsére sokunknak adatott. Kezdődött már a múlt hétvégén Jézus virágvasárnapi bevonulásával, amely megmozgatott jó pár családot, aztán a székesegyházbeli koncert a Meghívtál zenekar tagjaival és barátaival, akik Jézus és a kereszt című estjükkel fájdalmasan gyönyörű ajándékkal lepték meg a publikumot. Még aznap a Szent Margit templomban a Földi házaspár nyomatékosította: háborús félelmeinket leküzdhetjük imával és böjttel, s igenis, egy keresztény országban nem halhat meg a remény. A zeneiskolában tovább erősödött „lelki immunrendszerünk”. Drahos Béla, a kaposvári gyökerű, világhírű fuvolaművész és karmester szavaival és muzsikájával is igazolta: tehetségét Istennek köszönheti.

S hogy mi maradt az ünnepből? Nem, nem a kissé sós sonkaíz a szánkban. Sokkal több: az öröm. Annak tudata, hogy nem vagyunk egyedül, hogy e kaotikus világban is van esély megőrizni lelkünk békéjét, hiszen – Pilinszkyvel – „És megérzik a fényt a gyökerek. / És szél támad. És fölzeng a világ.”

Az ember arra vágyik, hogy tartós legyen az ünnep sugallta fényesség, a szív békéje. Az lehet, ha tudatosan törekszünk erre az év hátralévő részében. Mondjuk önként beiktatunk egy-egy digitális böjtöt, vállalva a netelvonókúrát, vagy keressük a csendet. Akinek ez nem megy, hallgasson komolyzenét, hiszen már Luther megfogalmazta: a muzsika elűzi az ördögöt. Diabolikus korunkban különösen megfontolandó e bölcsesség, hiszen így könnyebben visszatalálunk önmagunkhoz és Istenhez.