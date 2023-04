Már az iskolában az foglalkoztatta, hogyan lehet megörökíteni a környezetét. Szabadidejét természetjárással, fotózással, rajzolással töltötte. A suli után a templomkertbe járt fákat rajzolni és festeni, 15 évesen egy nyári művészeti táborban egy grafikával első díjat nyert. 18 évesen régészeti rajzokat készített az akkori Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságán. Az archívumban ragadta meg egy századfordulós kaposvári utcarészlet, az akkori Korona utca, sok kis trafikkal, sétáló emberekkel, hosszú ruhás, esernyős hölgyekkel és kalapos urakkal. Így az első kaposvári képeit ezek a képeslapok ihlették, és csak később merészkedett ki az utcára festeni. A lakásán kívül nincs műterme.

– Számomra az utcán alkotni mindig hangulatos és játékos – mondta Pető Csaba. – Ha tehetem, mindig tanulok valamit, mert az utcai helyzetek tanítanak. Jó tapasztalataim vannak, mert az emberek közvetlenek és kíváncsiak. Gyakran megállnak mellettem, és érdeklődnek, hogyan dolgozom. Kalandosnak is mondhatnám az utcai munkát, mert az ember ki van téve az időjárásnak. Volt, hogy szakadt az eső, máskor a nyári forróságban égette a papír a kezemet. Egyszer a Szigetvári utcában festett, s amikor végzett, a képet felrakta az autó tetejére, és csak otthon vette észre, hogy elhagyta. Visszament a képért, amit közben egy idős asszony megtalált, de csak ötezer forintért akarta visszaadni. Inkább másodszor megfestette, de nem fizetett, idézte fel nevetve az esetet.

Nemcsak kaposvári lokálpatriótának tartja magát, mert minden régi utcában meglátja a szépet, járjon akár Horvátországban vagy görög földön. Mint minden festőnek, az utazás számára is nagy élményt jelent, mert ilyenkor új helyeket talál, forduljon meg akár Nagyatádon vagy Pécsen. Most Hollandiába készül, mert a lánya Amszterdamban lakik. Már 15 éve készített amszterdami képet, de csak képeslapról, és most nagyon várja, hogy az ottani hangulat és emberek mit hoznak ki belőle.



Telefonon sokat beszélgettek az íróval a képekről Pető Csaba képzőművészeti oldalakon ismerkedett meg Lelkes Miklós íróval, költővel, egyetemi oktatóval, akit megihlettek a kaposvári festő képei. Az ekkor született sorokat nagy becsben tartja azóta is a festő, aki elmondta lapunknak: a képzőművészeti fórumok nagy előnyének tartja, hogy az írók és a festők hatnak egymásra. Lelkes Miklóssal is így vették fel a kapcsolatot, és barátság bontakozott ki közöttük, bár személyesen sohasem találkoztak, általában telefonon beszéltek. A találkozás azóta nem is jöhetne létre, mert Lelkes Miklós elhunyt, mondatait azonban őrzik Pető Csaba képei.