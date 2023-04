Népszerűek az egyedi ajándékok

Már hetekkel korábban több somogyi településen tartottak termelői vásárokat, ahol különböző kézműves ajándékokat vásárolhattak az érdeklődők. Somogyváron tűzzománc­ékszereket, kopogtatókat, dekupázstechnikával készült tojásokat is lehetett vásárolni. A Kaposvári Nagypiacon is számos húsvéti asztali díszt kínáltak a kézműves alkotók. A Petörke Portékán nyuszifigurás szappant, különböző ízesítésű színes macaront, sőt még kézműves csokoládényulat is vásárolhattunk. A tapasztalatok szerint egyre több vásárló részesíti előnyben az egyedi termékeket és szívesen ajándékoznak ilyeneket az ünnepekkor.