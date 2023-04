Hűvös, szeles, ám napos időben érkeztek a vásárlók a pénteki piacra, amelyik ezer színben pompázott.

– Összesen huszonnyolc petúniát kérek, ebből a ciklámenből, a bordóból, és legyen fehér is közötte sorolta az egyik vásárló Kozákné Pál Erika standjánál.

– Jól viszik az egynyáriakat. Petúnia, muskátli, jégvirág, vízvirág a sláger – mondta a virágárus. Az őstermelői sorok között évelő virágtöveket is leltünk.

– Hat félét hoztam, viszegetik, mert az emberek érzik, hogy kell a lelküknek. Az évelő virágok talán kevesebb gondoskodást igényelnek, ezért szeretik őket. A gyűszűvirág volt a legkelendőbb – mutatta Király Krisztina, aki rácegresről hozta a portékát. Schrakter Ferenc standja muskátlitól roskadozott, amelynek választékát 15-20 -féle szín határozta meg.

– Most indul a muskátliszezon, vannak álló, és félfutó fajtáim, és más virágokat is hoztam – mutatta a sátrát. Vágott virágból is akadt az asztalokon, messziről üzent a sárga gólyahír.

– Háromszáz forint egy csokorral. Nagyon jól mutat a vázában, ha megmarad, kiviszem a temetőbe – mondta Sár Zsuzsanna, aki tíz csokorral hozott a mezei virágból eladásra.

Üres epres ládák mellett ült a Kiskorpádról érkezett Blinczki József, aki fél tízkor már az utánpótlás epret várta.

– Nem gondoltam, hogy ennyire viszik. Egyelőre fólia alatt nevelt epret árulunk, május végére várjuk a szabadföldit, amelyik egyelőre most virágzik – nézett végig az üres ládákon a termelő. Barcsról is érkezett fóliás eper, amelyből fél kilogramm 1500 forintba került. Megérkeztek az első kalaposok is, csibegombát, Júdásfül gombát, és májusi pereszkét készíthetünk a hétvégén.

A különlegességre vágyók pénztárcájának kedvez, hogy a spárga ára csökkent, 2500 helyett 1800 forint egy csokorral, ám amit megspóroltak, költhetik görögdinnyére.