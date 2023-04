A kaposvári campus fogadta be a rendezvényt. – Amikor arról beszélünk, hogy a térség népességmegtartó képességét, illetve munkaerő-megtartó képességét szeretnénk növelni, akkor nagyon fontos, hogy fiatal korban a diákok ismerkedjenek meg a somogyi értékekkel – mondta Vörös Péter, a campus főigazgatója, aki arra kérte a részt vevő diákokat, hogy tartsák nyilván az intézményt és annak értékeit is a továbbtanulásuk kapcsán is. – Ezek lehetnek művészettörténeti, kulturális, irodalmi és turisztikai értékek, amivel a vármegye büszkélkedhet. Szintén érték az a felsőoktatási intézmény, ahol most vagyunk.

Huszti Gábor, a Somogy vármegyei közgyűlés alelnöke arra kérte a fiatalokat, sok mosoly legyen az arcukon a vetélkedő alatt, amelyre kisfilmekkel is készültek a diákok.

A zsiványok és a hungarikomák napja volt a csütörtöki

A versenyen legjobban a szőcsényi Széchenyi Zsigmond középiskola Szőcsényi zsiványok és a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola Jádi hungarikomák nevű csapata teljesített. Ők jutottak tovább a június elejére tervezett országos döntőbe. Az első feladatra otthon készültek a versenyzők, majd forgószínpad-szerűen a múzeum Értéktárban szereplők életművei közül egy kiválasztottat mutattak be. A Somogy Táncegyüttes és a Somogy Zenekar produkciója után a csapatoknak fel kellett ismerni a táncokat és a kísérő hangszereket. Az első három helyezett csapat balatoni hajózást nyert, míg a különdíjat, egy húszezer forintos belépőt a Magyar Tüzér Egyesület ajánlotta fel a bodrogi Frontvonal Haditechnikai Kalandpark szabadulószobájába.