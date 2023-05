Biró Norbert arról is szólt: szavakkal nem kifejezhető elismerés és köszönet jár az egyesület valamennyi tagjának, akik önzetlenül segítenek másokon, akik példaképei lehetnek mindenkinek. Büszkék vagyunk a csapatra, hiszen elhivatottságukkal és áldozat készségükkel nekünk is adtak valamit. Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere rámutatott: a rendezvény nem csak a Kötél ünnepe, hanem városé is. Mely folyamatosan számíthat az egyesületre, a csapat hozzájárul ahhoz, hogy a városlakók biztonságban érezhessék magukat. Az alpolgármester ünnepségen átadta Kaposvár 150. születésnapjára készült emlékzászlót is.

– Huszonöt perc nem lenne elég, hogy elsoroljam, hogy a Kötél az elmúlt időben milyen tevékenységeket hajtott végre – hangsúlyozta Wéber Antal dandártábornok, a somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, aki méltatta az egyesület felkészültségét, munkáját. Tevékenységüket nem csak Kaposváron, a megyén és az ország határon belül, hanem azon kívül is gyakorolják, ismerik őket. A tagok önként vállalták azt a feladatot, amit az emberek életének, testi épségének, vagyon tárgyainak megmentése érdekében végeznek, ezt profi módon teszik, s képzik magukat.

A Kötél 1998-ban 52 taggal alakult meg, több mint 2000 bevetésen vettek részt, s az ünnepségen fotók idézték fel az emlékezetes riasztásokat. Bodó László elnök hangsúlyozta: jó kapcsolat alakult ki a társszervek között. A 25 év összekovácsolja őket, megismerték egymás technikáját, képességeit, s hatékonyan tudnak együtt dolgozni.

Dr. Pintér Sándor Magyarország Belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Tűzoltóság Napja alkalmából soron kívül előléptette tűzoltó főhadnaggyá Schváb Zsolt tűzoltó hadnagyot, a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokát.

A belügyminiszter tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Káló Norbert tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Barcsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének.

A katasztrófavédelem területén önkéntesen végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérmet adományozott Göntérné dr. Gyirán Szilviának, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal hivatalvezetőjének.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a Tűzoltóság Napja alkalmából a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért soron kívül előléptette tűzoltó őrnaggyá Balatincz Gábor tűzoltó századost, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadóját.

Beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként az országos katasztrófavédelmi főigazgató dicséretben és jutalomban részesítette Vas Sándor tűzoltó főtörzsőrmestert, a Kaposvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét.

Az Országos Tűzoltó Szövetség Lakitelken tartott központi ünnepségén a tűzvédelem érdekében kifejtett példamutató munkájáért Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakettet vehetett át Horváth Zoltán, a „KÖTÉL” Egyesület gépjárművezetője; Szent Flórián Emlékérmet vehetett át Gelencsérné Berta Andrea, a "KÖTÉL" Egyesület gazdasági vezetője; és Kovács Zsolt, a "KÖTÉL" Egyesület titkára.

Marcali város polgármestere „Az Év Tűzoltója Marcali 2023” kitüntetést adományozta Garai Ferenc tűzoltó őrmesternek, a Marcali Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjének. Molnár Róbert tűzoltó főtörzsőrmestert, a Siófoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét és Vidovics Zsolt László tűzoltó főtörzsőrmestert, a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszerkezelőjét Siófok város polgármestere tárgyjutalomban részesítette Tűzoltónap alkalmából.

Kövecses Gábor tűzoltó főtörzsőrmestert, a Siófoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét Balatonszabadi polgármestere részesítette tárgyjutalomban. Varga Kitti tűzoltó alezredesnek, a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének Kereki település polgármestere ajándékozott tárgyjutalmat.

Jancsik Róbert tűzoltó zászlósnak, a Nagyatádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, különlegesszer-kezelőjének; Szabadkai Béla tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Nagyatádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának és Urbán Sándor tűzoltó törzsőrmesternek, a Nagyatádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének Nagyatád város polgármestere ajándékozott tárgyjutalmat. Nevezettek a központi és helyi ünnepségeken vehették át elismerésüket.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója elismerését fejezte ki és emléklapot adományozott a 25 éves „KÖTÉL” Egyesület részére. A „KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület megalakulásának 25. évfordulója alkalmából Wéber Antal tűzoltó dandártábornok, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója emléklapot adományozott az egyesületnek.

Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke emléklapot és ajándéktárgyat adományozott a 25 éves „KÖTÉL” Egyesület részére. Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakettet adományozott: Dr. László Győzőnek, Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete elnökének, több évtizedes tűzoltó egyesületi és zenekari szervező munkájáért.

Hosszú időn át végzett következetes tűzoltó egyesület építő, szervező munkájáért Varga Györgynek, Törökkoppány, Szorosad, Kára Községek Közös Tűzoltó Egyesülete parancsnokának. Szent Flórián Emlékérmet vehetett át Kreka József, Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnöke, az egyesület megújításában és a beavatkozások szervezésében végzett munkájáért.

Hosszú időn át végzett következetes tűzoltó egyesület építő, szervező munkájáért Szent Flórián Emlékérmet vehetett át Róka Ottó Lábod Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének parancsnoka.

Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy elnöki tárgyjutalomban részesítette Büki Gábort, a Segesdi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnökét, több évtizedes tűzoltói és egyesületi munkájáért.

Szintén elnöki tárgyjutalmat vehetett át Kiss Zoltán, Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének zenekarvezetője, több évtizedes zenekarvezetői, szervező munkájáért.

50 éves szolgálati érmet vehetett át:

• Jónás Imre, Fonyód város önkéntes tűzoltója

• Kiss Zoltán, Fonyód város önkéntes tűzoltója

• Vass Lajos, Fonyód város önkéntes tűzoltója 40 éves szolgálati érmet vehetett át:

• id. Nagy Ferenc, Fonyód város önkéntes tűzoltója

• Kovács Józsefné, Böhönye önkéntes tűzoltója!

30 éves szolgálati érmet vehetett át:

• Tóth Mihályné, Böhönye önkéntes tűzoltója

• Tóth Mihály, Böhönye önkéntes tűzoltója

25 éves szolgálati érmet vehettek át a „KÖTÉL” Egyesület alapító tagjai:

• Bodó László, a „KÖTÉL” Egyesület parancsnoka,

• ifj. Bodó László,

• Bodó Bence,

• Benei Tibor,

• Baráth Gábor,

• Takács Kálmán,

• Vigh Attila,

• Kiss Andrea.

20 éves szolgálati érmet vehetett át:

• Major Zoltán, Böhönye önkéntes tűzoltója

10 éves szolgálati érmet vehetett át:

• Horváth Zoltán, a „KÖTÉL” Egyesület tagja

A Somogy Megyei Tűzoltószövetség Reményi Samu díjat adományozott

• Balogh Attilának, a Csurgói Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokhelyettesének – szervező munkájáért

• Bázing Györgynek, az Őrláng a Civilekért Egyesület elnökségi tagjának, Barcs – több évtizedes tűzoltó szolgálatáért

• Szarka Jánosnak, a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltójának – kimagasló tűzoltói helytállásáért.

A 150 éves Kaposvár vezetése emlékzászló átadásával mondott köszönetet a 25 éves helytállásért a „KÖTÉL” Egyesületnek. A HOLMATRO mentőeszközök magyarországi forgalmazójának képviseletében a SziFire Kft. ügyvezető igazgatója felajánlotta a 25 éves „KÖTÉL” Egyesület mentőeszközeinek ingyenes felülvizsgálatát. A „KÖTÉL” Egyesület a közönségszavazatok alapján megnyerte a TESCO áruház „Ön választ, mi segítünk” pályázatának 12. fordulóját. A 400.000 Ft értékű ajándékutalványt a kaposvári áruház vezetője adta át Bodó Lászlónak, az Egyesület vezetőjének.