– Nem állunk itt meg, hiszen hamarosan megnyitjuk a kávéházat és döntött a testület a Ripak kút felújításáról is, valamint a Bartók utca aszfaltozásáról, sorolta a fejlesztéseket Hidvégi József. – Ide el kell jönni, ha valaki úgy akarja a Balatont látni, ahogy csak a madarak, hangzott el az átadón. – Fonyódon értéket őriznek és teremtenek, ezt már megszokhattuk. Örömmel hallottam, hogy nem áll meg a fejlesztések sora Fonyódon és további attrakciókkal és szakrális létesítményekkel is gazdagítják a várost és teszik teljessé az élményt azoknak, akik idejönnek pihenni, mondta a Móring József Attila, országgyűlési képviselő.

– Az ízek, imák és szerelmek sétánya is lehetne a Szaplonczay-sétány, mondta az átadón Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Hozzátette: a fonyódihoz hasonló elszántságnak van eredménye a mostani vészterhes időkben.

Az átadó hangulatát Bogányi Gergely és Veress Ábel zongorajátéka, valamint az I. Gyermekhuszár és Tüzér Bandérium tagjai adták meg.