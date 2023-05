Nehéz évet zárt a rendőrség, kezdte Molnár Gábor dandártábornok, aki a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tavalyi munkájáról, a közbiztonságról és a bűnügyi helyzetről adott beszámolót. A covid utáni nyitás után, majd a gazdasági válság miatt nőni kezdett a vagyon elleni bűncselekmények száma, de még így is a 2018-as értékek alatt maradt. Különösen a lopások és online csalások száma emelkedett. Míg 2010-ben Somogyban összesen 20981 bűncselekményt regisztráltak, addig 2021-ben 4492 bűntényt tartottak nyilván, és 2022-ben 5699-et.

– Különösen büszke vagyok arra, hogy a felderítési mutatónk kiegyensúlyozottan magas, a 2021-es 80,4 százalék után tavaly 72,1 százalékot ért el – mondta Molnár Gábor, aki hozzátette, hogy az inflációs hatások alól a somogyi rendőrség sem tudták kivonni magát. A feszesre húzott gazdálkodás eredményeként tavaly decemberben egyedüli főkapitányságként nem volt tartozásuk az országban.

Fotó: Lang Robert Kaposvar

A közlekedésbiztonság terén azonban csak kicsit sikerült előrelépni, ismerte el önkritikusan. Ugyan enyhén csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma (a 2021-es 485-ről a 2022-es 466-ra), de ez még mindig nagyon magas, különösen, hogy az EU 2030-ra 227 ilyen balesetet várna el a területünkön egy év alatt. A rendőrség szigorít, két új menetből is mérő traffipaxot helyeznek üzembe, folytatják a drónos ellenőrzéseket, és akár a vezetői engedélyt is bevonják kirívó szabálysértés esetén. Képviselői kérdésre megnyugtatta a hallgatóságot, hogy 51 km/óra sebességtúllépés esetén nem büntetnek automatikusan, mert az intézkedő rendőrnek mérlegelési joga van. Más országokban nagyobb a szigor, Szlovéniában például elveszik a radikális gyorshajtók autóját is a hatóságok.

A klímaváltozásból adódó szélsőséges időjárás több munkát adott a tűzoltóknak tavaly, ezzel együtt Somogy értékeinek a védelmét sikerrel látták el, fejtette ki beszámolójában Wéber Antal dandártábornok, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője. 2002-ben 964 tűzeset és 1606 műszaki mentés történt, míg 2021-ben tűzből 900-at, és műszaki mentésből 1586-ot tartottak nyilván. Emellett a polgárvédelmi feladatok is megnövekedtek a háborús menekültek miatt.