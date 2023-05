Felhívták a tabi vásár látogatóinak figyelmét, hogy forgalmasabb helyeken (vásári forgatagok, zsúfolt tömegközlekedés) fokozottan ügyeljenek értékeikre. Kiemelt téma volt a VISHING, mint telefonos csalás típus, s az online vásárlások veszélyeiről is szót ejtettek. Népszerűsítették továbbá a kiberpajzs.hu weboldalt is, ahol többet is megtudhatunk az online és banki csalások leggyakoribb módszereiről és az ezek elleni védekezési lehetőségekről.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsai:

Mit tegyen hamis banki hívás esetén?