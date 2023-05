Az elmúlt héten lehullott nagy mennyiségű csapadék somogyi vízgyűjtő területeken is érezteti hatását. Ahogy arról korábban beszámoltunk a Balaton átlagos vízszintje napok alatt öt centivel emelkedett. Az érkező vizet ahol lehet, a hullámtérbe vezetik – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

A Dráván is érkezik egy árhullám, a magyarországi szakaszon a most következő napokban valószínűleg első- vagy másodfokú készültséget kell majd elrendelni, de ez nagyban függ a horvátországi erőművek működési rendjétől is.

A Dráva vízállása Barcsnál csütörtök estig elérheti a 320 centimétert is, várhatóan 362 centinél fog tetőzni a folyó a somogyi városnál. A valaha volt legnagyobb vízállás egyébként 618 centiméter volt 1972-ben.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság hangsúlyozta: az érkező árhullámok a most következő 5-6 napban az állami védvonalak között maradnak.

Az önkormányzati védekezést végző településeknek pedig kérés esetén műszaki segítséget nyújtanak a vízügyes szakemberek.

